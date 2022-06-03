знущається над дітьми

3 червня 2022 — 100 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Видання "Телеграф" закликає світ допомогти зупинити Кремль — санкціями, озброєнням для ЗСУ, будь-якою іншою допомогою Україні

Чимало життів поклали захисники України під час оборони Донбасу. Оборона заводу "Азовсталь" у Маріуполі — одна з найскладніших та найважчих операцій для сил оборони України у цій війні. На жаль, багато захисників загинуло. У цьому матеріалі ми згадаємо тих, хто віддав своє життя за Україну у Маріуполі, та тих, хто тримав лінію фронту в інших точках Донбасу.

Віталій Блажко

З 2011 року брав активну участь у будівництві Одеського осередку організації "Патріот України", на базі якого навесні 2014 року виник батальйон "Азов". Віталій Блажко із позивним "Хват" загинув у ході оборони "Азовсталі".

Віталій Блажко

Станіслав Узіков

Того ж дня на "Азовсталі" загинув інший уродженець Одеської області — Станіслав Узіков із позивним "Ріхтер". До лав націоналістів він приєднався за часів останнього Майдану. Воїн прожив лише 27 років.

Станіслав Узіков

Іван Штокало

Там же обірвалося життя 28-річного медика Івана Штокало. Був родом із селища Поморяни Львівської області, навчався у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. У Маріуполі допомагав пораненим бійцям зберегти життя, але, на жаль, не зберіг свого.

Іван Штокало

Володимир Лемещук

Командир роти із 24 окремої механізованої бригади загинув у боях під Попасною Луганською області. ЗСУ зіткнулися з найважчими умовами — російські війська в багато разів перевищували угруповання української армії. Колеги з гордістю згадують свого "ротного", зазначаючи, що Лемещук встиг врятувати чотирьох поранених побратимів. Коли він виносив із поля бою двох військових, то отримав смертельне поранення.

Володимир Лемещук

Данило Сафонов

2 травня у Маріуполі загинув поліцейський Данило Сафонов. На "Азовсталі" він разом із ще двома бійцями виконував бойове завдання, проте під час зворотного шляху група потрапила під мінометний вогонь.

"Гарний світлий хлопець. Дуже любив свою дитину і дуже вірив, що повернеться до свого Донецька", — сказав після загибелі керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.

Данило Сафонов

Володимир Лосєв

Загинув 7 травня у районі Сєверодонецька Луганської області, де воював із перших днів повномасштабного вторгнення. Був розвідником, снайпером та оператором квадрокоптера. У ході активних боїв втратив слух, у загиблого залишилися дружина та двоє синів 13 та 16 років.

Володимир Лосєв

Юрій Прилипко

Мера Гостомелю на вулицях міста вбили снайпери. Він їхав центральною вулицею міста, проте на зустріч чоловікові виїхала колона техніки окупантів. Прилипка та ще двох пасажирів розстріляли. Місцеві жителі кажуть, що він намагався допомогти їм – розвозив хліб, медицину та інше.

Юрій Прилипко

Кирило Бабій

Також став жертвою російської агресії – загинув під Маріуполем. Він закінчив кафедру соціології ДНУ ім. Олеся Гончара, а після цього проходив військову службу у зоні ООС на Донбасі, звідки й сам був родом. З початку вторгнення воював у складі 36-ї бригади морпіхів, загинув 23 квітня, намагаючись урятувати пораненого товариша. Похований у братській могилі під Маріуполем, але пам’ять про нього жива і буде жити.

Кирило Бабій

Рафаель Агаєв

Ветеран АТО також воював у складі морських піхотинців і віддав своє життя при обороні Маріуполя. Був одним із засновників київської мережі піцерій Pizza Veterano.

"Ти навчив мене готувати піцу, після чого моє життя змінилося. Потім ти пішов на війну у 2014 році, тому що ти красень та інакше не міг", — написав його друг, співзасновник Pizza Veterano Леонід Остальцев.

Рафаель Агаєв

Богдан Кріль

Був одним із лідерів Ультрасу клубу другої ліги України "Карпати", але загинув під час оборони Маріуполя. Богдан "Пірат" став до лав захисників України та вірив, що окупант отримає по заслугах.

Богдан Кріль

100-го дня з дня повномасштабного вторгнення журналісти "Телеграфа" вирішили нагадати, яку ціну Україна щодня платить через агресію Кремля. Більше історій читайте тут.