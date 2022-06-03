Повномасштабна

3 червня 2022 року — 100 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну. Видання "Телеграф" закликає світ допомогти зупинити Кремль — санкціями, озброєнням для ЗСУ, будь-якою іншою допомогою Україні

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні міста та вбивати українців ось уже 100 днів. Війна забирає життя не лише військових, а звичайних громадян, у тому числі ні в чому не винних дітей. Їхні історії ми сьогодні розповідаємо.

Ванда Об’єдкова

80 років тому одна 10-річна дівчинка ховалась від німецьких загарбників у підвалі Маріуполя. Її маму-єврейку розстріляли. У цьому ж місті через стільки років Ванді знову довелося страждати через окупантів, але тепер – російських. Холод, сирий підвал і відсутність їжі дуже вдарили по її здоров’ю. На 40-й день повномасштабної війни жінка померла у віці 91 року. Її поховали у маріупольському парку.

Ванда Об’єдкова

Катерина Дьяченко

11-річна українська гімнастка у свої юні роки досягла багато чого, але скільки ж вона не встигла – її життя забрали російські загарбники. Будинок Каті у Маріуполі знищив снаряд рф. "Вона повинна була підкорювати сцени та дарувати посмішку світу! У чому винні діти?": слова тренера з художньої гімнастики Анастасії Мещаненкової.

Катерина Дьяченко

Сергій Шестак

Гравець аматорського клубу "Черкаські козаки" після 24 лютого вступив до лав ЗСУ та мужньо обороняв рідну країну від російських загарбників. 19 березня стало відомо про його смерть: українець загинув у боях під Волновахою на сході країни. Сергію було 34 роки. Це непоправна втрата для його дружини та маленької доньки.

Сергій Шестак

5-місячна дитина у Харкові

Сім’я тільки-но повернулася до Харкова, як 26 травня потрапила під обстріл. 5-місячний Мишко був у руках тата, коли той біг до сховища. Але стався новий приліт. Чоловік загинув. Маленького Михайла знайти одразу не змогли: тіло малюка відкинуло вибуховою хвилею на дах будинку… 26-річна Олександра, мати хлопчика, отримала поранення, але вижила. Тільки як тепер жити без дитини та чоловіка – не уявляє.

Трагедія у Харкові

Олег Ленюк

Віцечемпіон Європи та чемпіон України зі спортивного орієнтування у 2022 році закінчив університет у Чернівцях. Зі студента йому довелося швидко перетворитися на воїна і захищати від агресора рідну країну. Своє 23-річчя Олег зустрів на фронті на початку квітня. 15 травня він загинув у запеклих боях під Харковом.

Олег Ленюк

Олексій Купирєв

46-річний рефері, ексчемпіон Європи з боксу застав повномасштабне вторгнення рф у Маріуполі. Сім’я ховалась у підвалі, але 8 березня чоловік піднявся до своєї квартири – у цей момент туди прилетів снаряд. Поховали спортсмена у дворі його будинку.

Олексій Купирєв

Олег Гегечкорі

Пілот із 20-річним стажем, полковник ЗСУ, учасник АТО та Герой України (посмертно). Вертоліт під керуванням 50-річного військового збили російські загарбники на Київщині 8 березня. Без батька залишилося двоє дітей.

Олег Гегечкорі

Інна Дерусова

Перша жінка, удостоєна звання Героя України посмертно. У перші дні великої війни старший бойовий медик урятувала понад 10 військових, ризикуючи собою. Загинула під час артобстрілу 26 лютого у місті Охтирка Сумської області. Їй було 51 рік.

Інна Дерусова

Дмитро Чумаченко

Життя 26-річного льотчика обірвалося 23 березня під Житомиром. Пілот вступив у повітряний бій із противником, не став катапультуватися і відвів підбитий літак у лісосмугу від будинків людей, чим врятував десятки життів. У Дмитра залишилася молода дружина Христина Чумаченко.

Дмитро Чумаченко

Віталій Кучерявий

32-річний полковник ДПСУ, який керував обороною міста Щастя у Луганській області. Його прикордонному загону вдалося знищити техніку зс рф і взяти в полон багато російських окупантів. Український захисник загинув 13 березня під час бою від артилерійського снаряду. Посмертно нагороджений званням Героя України та орденом "Золота Зірка".

Віталій Кучерявий

У 100-й день з дня повномасштабного вторгнення "Телеграф" вирішив продемонструвати, якою ціною вдається відбивати агресію Кремля. Більше історій читайте тут.