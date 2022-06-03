"Встаю на сторону жертви": відомий журналіст Невзоров взяв громадянство України

російський журналіст Олександр Невзоров, який визнаний у рф "іноагентом" через постійну критику путінського режиму, таки отримав громадянство України. Спільно з ним офіційно українкою стала і його дружина Лідія.

Відповідну інформацію у п'ятницю, 3 червня, Невзоров особисто підтвердив у своєму Телеграм-каналі, відмітивши, що ставати поряд із тими, кого розстрілюють, не завжди комфортно і простіше було б обрати інший шлях, проте кожен робить власний вибір сам і третього варіанта немає.

За словами Невзорова, війна в Україні — це злочин, в якому росія виступає у якості злочинця, а Україна — жертви.

"Я встаю на бік жертви. І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце", — написав він.

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