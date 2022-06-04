Українців розводять по-новому — обіцяють "субсидію" від АТБ: що не так із цією схемою

Українців спокушають 5 тисячами гривень, але це афера

Війна — не привід зупиняти "бізнес". Мабуть, так гадають шахраї, які продовжують шукати нові схеми обману українців. Так, останні дні за соцмережами та месенджерами українців активно розганяється інформація про якусь "субсидію Фонду гуманітарної допомоги АТБ".

У повідомленні шахраї розсилають посилання на якийсь сайт, куди необхідно зайти та заповнити анкету, щоб отримати від компанії 5000 гривень.

Тут же написані "коментарі" від простих людей, які нібито отримали цю допомогу, правда, чомусь у всіх коментаторів імена та фотографії аж ніяк не слов’ян.

Щасливі отримувачі субсидії зовсім не схожі на українців

У мережі "АТБ" поспішили спростувати цю інформацію, закликавши українців не потрапляти на вудку шахраїв.

"Шановні клієнти Торгової мережі АТБ! Доводимо до вашої інформації, що часто шахраї через соціальні мережі та месенджери розповсюджують інформацію про проведення різноманітних акцій, про надання грошових подарунків, сертифікатів на купівлю продукції в магазинах мережі АТБ тощо. Зверніть увагу, що це абсолютно недостовірна інформація!Вся інформація за акційними пропозиціями, що проводяться в мережі АТБ, завжди розміщується на офіційному сайті компанії — www.atbmarket.com і на офіційних сторінках у соціальних мережах., — повідомляється на офіційній сторінці "АТБ" в соцмережі Facebook.

Ситуація, викликана агресією росією проти України, викликала новий сплеск шахрайства, при якому аферисти намагаються нажитися на потребах українців, наприклад, на дефіциті палива.