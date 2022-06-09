Мобілізація в Україні: чи законне вручення повістки у метро або в черзі на заправку

Українці невпинно боронять землі Батьківщини від наступу російського ворога

Україні уряд прийняв рішення щодо подовження строків дії загальної мобілізації до 23 серпня, тож до лав Збройних сил, а також інших військових формувань продовжують набирати військовозобов'язаних українців. Громадянам, віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати військовий обов'язок і боронити державу від ворожої армії вручають повістки із закликом на службу. "Телеграф" вирішив розібратися, чи є законним вручення відповідних документів у громадських місцях, зокрема у чергах на АЗС і навіть у метро.

Як розповіли у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ, згідно з чинним українським законодавством вручення повісток відбувається через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій. Форма підпорядкування та власності значення не має.

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Чи можуть вручити повістку у громадському місці?

Згідно із законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в країні, повістки можуть вручатися посадовими особами територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки за місцем проживання військовозобов'язаної особи, за місцем її роботи, на вулиці, у метро, на блок-постах і навіть у чергах на АЗС.

У рамках українського законодавства не забороняється вручення повісток із закликом на службу до ЗСУ та інших військових формувань будь-де після того, як особа громадянина буде встановлена. За порядком денним у документі повинні зазначатися дата та час прибуття військовозобов'язаного до територіального центру для проходження медичного огляду. В подальшому особа буде направлена до військових частин на навчання.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що потрібно робити українцям, які хотіли отримати повістку, щоб долучитися до лав Збройних сил та боронити землі Батьківщини, проте так її і не дочекалися.

Також нагадаємо, що потрібно робити українцям після того, як їм вручили повістку — куди піти та до кого звертатися.