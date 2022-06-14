Військкомату не уникнути: комісар пояснив, як підтвердити відтермінування від армії

Українцям пояснили, кого можуть забрати до армії вже зараз, а кому "світить" відстрочка

В Україні подовжили строки дії загальної мобілізації до 23 серпня, тож усі громадяни віком від 18 до 60 років підлягають призову до лав Збройних сил, а також інших військових формувань. Проте, згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є деякі винятки. Зокрема, військовозобов'язані можуть отримати відтермінування від служби, наприклад за сімейними обставинами, але цим українцям все одно доведеться відвідати військкомат, аби надати відповідні документи, щоб підтвердити свою відстрочку.

Як у коментарі для "Суспільне" повідомив комісар Харківського територіального центру комплектації та соцпідтримки Володимир Арап, згідно зі статтею 23 закону на відтермінування військовозобов'язані громадяни мають право відповідно за сімейними обставинами: якщо є інвалід на утриманні або якщо батько самостійно займається вихованням дитини, або має трьох і більше неповнолітніх дітей. При цьому, вони мають завітати до центру комплектування та надати його представникам документи, які це підтверджують.

Як підтвердити відтермінування

За словами комісара, українцям потрібно буде показати свідоцтва про народження дітей або посвідчення інваліда. Після цього працівники військкомату роблять відповідний запис в обліковій справі особи, яка підлягає мобілізації.

Лише після підтвердження права на відтермінування чоловік матиме змогу отримати офіційну відстрочку і призивати на службу його не будуть.

"Якщо йде війна, ми повинні розуміти — ти або маєш служити в армії, або працювати на благо держави, або займатися волонтерством. А не стояти поряд і дивитися, як інші воюють", — пояснив Арап.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час воєнного стану відбувається мобілізація жінок і кого з них все ж можуть забрати на фронт.

Також нагадаємо, які існують види повісток до армії та чи законно вручати ці документи у громадських місцях.