Бійцю тероборони потрібен снайперський приціл для гвинтівки: українці відкрили збір коштів

Українські захисники потребують допомогим з тилу

Працівнику одного з топових українських видань Олександру Петраковському, який наразі боронить землі Батьківщини у лавах тероборони Ірпеня Збройних сил України, потрібна допомога для придбання снайперського прицілу для гвинтівки.

Як пишуть "Українські новини", завдяки допомозі читачів новинному агентству вже вдалося придбати для старшого сержанта Петраковського гвинтівку, тож тепер розраховують на допомогу небайдужих українців, аби зібрати 105 тисяч гривень. Частину із зібраної суми, а саме 40 тисяч гривень, планують передати до одного з українських благодійних фондів, решту ж — витратять на необхідне бойове оснащення.

Гвинтівка, яку вдалося придбати завдяки допомозі українців

"Телеграф" вирішив не стояти осторонь та долучитися до закликів "Українських новин" допомогти захиснику, який боронить нашу країну від окупантів, все ж придбати цей приціл для ефективного виконання бойових завдань у найгарячіших точках ведення бойових дій.

Усі, кому небайдужа доля бійців ЗСУ, можуть перерахувати кошти на картку — 4132 8170 0880 5749 (Олександр Петраковський)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні стартував збір коштів на сучасне озброєння для братів-близнюків із Києва, які з перших днів війни з росією воюють на сході країни, захищаючи українську землю від окупантів. Нещодавно у хлопців було день народження, тож кожна гривня може стати подарунком для наших захисників.

Також нагадаємо, що триває збір коштів для придбання двох автомобілів для котиків із Збройних сил України, які наразі перебувають в одній з найгарячіших точок, де ведуться бої з російськими окупантами — у Сєвєродонецьку.