Мобілізація триває: названо основні фейки про вручення повісток і роботу військкоматів в Україні

Наразі пріоритет під час призову на службу віддається людям з досвідом бойових дій та необхідною підготовкою

В Україні триває загальна мобілізація через військову агресію сусідньої росії. Військкомати вручають повістки громадянам, віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати військовий обов'язок і боронити державу від ворожої армії. Проте отримання цього документа ще не означає, що вас відправлять "на передок" воювати з окупантами. "Телеграф" вирішив розібрати найпоширеніші фейки, які стосуються вручення повісток українцям.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації в Україні шириться неправдива інформація щодо вручення повісток із закликом до армії та пояснив, чому вірити не потрібно.

Вручення повісток у громадських місцях

Теза "незаконно зупиняти громадян прямо посеред вулиці і вручати повістку до армії" є фейком. Згідно з поясненням експертів, під час загальної мобілізації українці можуть отримувати відповідні документи із закликом на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й у громадських місцях: на вулицях, блокпостах, на зупинках, у магазинах та навіть у метро. Такий вид вручення жодним чином не суперечить чинному законодавству України.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Повістка — мобілізація

"Отримав повістку? Збирайся на війну!". У ЦПД наголошують, що відповідне твердження також є хибним. У повістці, як правило, міститься конкретна дата та час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Тож вручення повістки — ще не означає, що вас одразу закинуть "на передок". Повістка — це першочергово виклик у військкомат, де перевірятимуться ваші дані та визначатимуть придатність до військової служби.

"Ухилистам" загрожує покарання

Викинути повістку і сховатись у селі не вийде. В Україні за неявку до військкоматів без поважних на те причин передбачається адміністративне покарання у вигляді штрафу. "Ухилисти" можуть сплатити від 1700 до 3400 гривень за небажання виконувати свій громадянський обов'язок.

Окрім того, в рамках чинного законодавства передбачено й більш суворе покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років за ухилення від призову на військову службу під час загальної мобілізації.

Читайте також: Категорія Україна Мобілізація в Україні: що робити, якщо вам вручили повістку За ухилення від призову та постановки на військовий облік загрожує відповідальність

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час дії мобілізаційних заходів в Україні, громадян, які мають так званий "білий квиток" також можуть призвати на службу — куди саме відправлятимуть таких українців та що на них чекає.

Також нагадаємо, що робити українцям, які хотіли отримати повістку, проте так її і не дочекалися.