Українці за добу зібрали на Байрактари нечувану суму: Притула розповів, скільки ще потрібно

Кошти збирають, аби допомогти захисникам, які воюють з окупантами у складі Повітряних сил України

Популярний український телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула за участі блогера Ігоря Лаченкова (Лачена) напередодні оголосив збір грошей, аби придбати для українських захисників три "байрактари". Здавалося, що амбітна ціль збору у 500 мільйонів гривень упродовж тижня може бути нездійсненою, проте лише за одну добу хлопцям вдалося зібрати суму, якої вистачить на два апарати.

Про це у четвер, 23 червня, на своїй сторінці в соцмережі повідомив безпосередній організатор збору Сергій Притула. За його словами, лише з 9 ранку 22 червня українці, які взяли участь у проєкті "Народний Байрактар", зібрали 296 мільйонів гривень(!). А враховуючи кошти, які були виділені фондом, засновником якого є ведучий, загальна сума склала 366 мільйонів гривень(!). А це означає, що до закриття збору та закупівлі трьох "байрактарів" залишається зібрати лише 134 мільйони гривень.

"Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проєкт і маємо сумарно 366 мільйони гривень! А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два "Байрактари"! Два за добу! Люди, ви робите щось фантастичне і пишете історію!", — йдеться в тексті публікації організатора Притули.

Нагадаємо, що напередодні, Притула та Лаченков оголосили, що мають намір зібрати 500 мільйонів гривень (15 мільйонів доларів) упродовж одного тижня, аби придбати три турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотників "Байрактар" для допомоги ВПС України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці збирають кошти для бійця тероборони і працівнику одного з українських інтернет-видань, якому вкрай необхідний снайперський приціл до гвинтівки.

Також нагадаємо, як литовський журналіст лише за три дні зібрав необхідну суму для придбання байрактарів українським захисникам.