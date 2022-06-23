Не хотів бути зрадником: ексчиновник Нацполіції вчинив самогубство після полону - ЗМІ

Чоловік не хотів ставати зрадником і переходити на бік окупантів

Екскерівник служби громадської безпеки Головного управління Нацполіції Херсонської області, котра перебуває під окупацією росіян, покінчив із життям після звільнення з полону окупантів. У неволі 51-річний Олег Худяков, якого викрали російські солдати, пробув близько тижня.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, ймовірніше за все, окупанти шукають досвідчених людей, адже не можуть знайти колаборантів, які готові працювати у так званій "новій поліції" регіону. Однією з версій є те, що Худякова примушували до співробітництва з росіянами, погрожуючи членам його родини. Очевидно, що через небажання ставати зрадником і побоюючись за своїх близьких, поліцейський не знайшов кращого виходу вирішити цю проблему як накласти на себе руки.

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Місцеві згадують померлого чоловіка лише з гарної сторони. Він часто брав участь у багатьох громадсько-політичних заходах і на відміну від своїх колег, не був прихильником політичної упередженості. Худяков зазвичай намагався підтримувати рівнозначні стосунки з із політичними силами Херсонщини та мирним населенням, врегульовував конфлікти, які виникали між ними.

"Під час подій Євромайдану Худяков підтримував конструктивні стосунки з учасниками протестних акцій, не приховуючи свого негативного ставлення до намірів тодішнього керівництва МВС активно застосовувати силу. Багато в чому завдяки саме Худякову події кінця 2013-го — початку 2014-го року в Херсоні пройшли без значних загострень", — пишуть про нього ЗМІ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Херсонській області невідомі підірвали автомобіль представника так званої "нової влади" Юрія Турульова. Чоловік ще у травні перейшов на бік окупантів, погодившись із ними співпрацювати.