Українцям вручають повістки за окремі порушення закону - у МВС дали пояснення

В країні після початку російського вторгнення було оголошено загальну мобілізацію, тож військовозобов'язаним громадян вручають повістки із закликом на службу

В Україні триває воєнний стан, впроваджений президентом Володимиром Зеленським через повномасштабне вторгнення росії. А це означає що громадяни, старші 18 років, в рамках мобілізаційних заходів призиваються на службу, аби боронити Батьківщину від російського ворога. Усім військовозобов'язаним, які самостійно не звернулися до військкоматів, вручають повістки із закликом до армії. Крім того, повістки почали видавати і тим українцям, які порушили закон. Проте наразі ці випадки не носять масовий характер, більше такі дії покликані, аби дисциплінувати порушників.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час чергового ефіру українського телемарафону "Єдині новини", станом на сьогоднішній день в країні вистачає добровольців, які готові боронити державу від ворога.

"Це (вручення повісток за порушення закону – ред.) навряд чи є настільки масовим і навряд чи є тією частиною, яка може покращити бойовий дух армії та різко збільшити кількість тих, хто йде до армії. У нас, в принципі, достатньо добровольців, принаймні накладки з цим немає", — пояснив він.

За його словами, ймовірно, у деяких регіонах повістки вручають порушникам закону, аби поливати таким чином на настрої людей, які почали забувати, що в Україні війна ще не закінчилася., проте масового характеру таких вручень наразі не спостерігається.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що повістки в Україні вручають громадянам, які звільнені від мобілізації. Це відбувається тому, що військовозобов'язані громадяни чоловіки забувають або не знають про те, що мають інформувати військкомат про зміну свого статусу.