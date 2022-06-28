"Слухай мою команду!": військова ЗСУ чітко пояснила, чи можна українцям відпочивати в тилу

Дівчина висловила свою думку з приводу відпочинку українців під час війни

Літо у розпалі, тож втома від подій, які пов'язані із бойовими діями в країні, провокує людей все більше замислюються про відпочинок. На жаль, війна з росією змусила українців забути на невизначений термін про свої звичні місця для відпочинку та курорти. Зараз не відпочинеш ні на узбережжі Азовського моря поблизу Маріуполя, ні у Криму, проте це не повинно ставати потужним блоком для жителів країни. Навпаки, враховуючи те, що зараз завтрашній день прогнозувати вкрай важко, усім потрібно жити сьогоднішнім, ковтаючи кожну хвилину жадібними ковтками: відпочивати, зізнаватися в коханні, їсти смачненьке та народжувати дітей.

Таку думку на своїй сторінці в соцмережі висловила дівчина з досвідом бойових дій ще з часів АТО Марічка Іскровська. За її словами, останнім часом в мережі дуже популярною темою для обговорення є те, що поки деякі чоловіки "роблять смерть ворогам" на фронті, в тилу українці купаються в озерах, смакують їжу у ресторанах і "мають нахабство відпочивати". На думку військової, емоції людей, які про це пишуть, можна зрозуміти, проте вона із цим категорично не згодна.

"Значить, слухай мою команду: ловіть кожний момент цього життя. Смакуйте його, хапайте жадібними ковтками. Зізнавайтесь в коханні, їжте смачну їжу в класних ресторанах, займайтеся сексом, робіть дітей (якщо хочете), заводьте котів, ходіть на озеро (тільки уточніть, чи територія не замінована), смійтеся, ходіть на уроки танців чи в спортзал, фарбуйте волосся в рожевий і не партеся. І ми теж, коли нарешті відпустка стане реальністю, із задоволенням бахнемо з вами текілу сауер на жезлонжику десь в Аркадії", — йдеться в тексті публікації Іскровської.

Марічка Іскровська

Також вона додала, що думка стосовно того, що військовим стає дуже сумно від того, що в мирних куточках України працюють кафешки — це суцільний міф.

Наостанок військова нагадала про необхідність підтримуватися Збройні сили донатами, допомагати плетінням сіток і заганянням тачок, а також відзначила, що необхідно готуватися до ймовірної мобілізації та робити усе можливе на користь перемоги України у війні з російським агресором.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Марічка Іскровська не єдина військова, котра вважає, що "відпочинок не на часі". Бійчиня ЗСУ Ганна Сорочинська переконана, що військовослужбовці тримають оборону саме для того, аби українці мали змогу жити звичайним життям.