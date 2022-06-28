У Раді пояснили, чому чоловіків не випускають за кордон

Виїжджати за кордон не можуть чоловіки призовного віку, проте чинне законодавство передбачає кілька винятків

Заборона на виїзд чоловіків призовного віку, від 18 до 60 років, за межі України під час воєнного стану, який в країні можуть подовжити до осені, має кілька сторін медалі. При цьому в українській Конституції чітко прописано, що обов'язок захищати державу стосується всіх громадян, які здатні брати участь у обороні від російського ворога.

Як під час свого інтерв'ю для РБК-Україна повідомив голова Комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони Олександр Завітневич, в Україні для певних категорій громадян зробили винятки, тож вони мають право перетинати державний кордон навіть під час дії воєнного стану. Цей дозвіл поширюється на студентів, викладачів, опікунів та інших.

За його словами, ВРУ спільно з військовими на систематичній основі обговорюють ймовірне внесення змін до законодавства та працюють над його вдосконаленням. Також він додав, що дозволяти виїжджати з країни всім громадянам, які не служать у Збройних силах та у складі інших військових формувань, наразі не можуть.

Читайте також: Категорія Україна Стало відомо, коли чоловікам призовного віку дозволять виїзд за кордон Поки триває війна, виїзд за межі країни чоловікам призовного віку не дозволяється. Винятком є лише окремі категорії громадян

"Ми не знаємо, що буде завтра або післязавтра на фронті. Однак, на мою думку, є певні категорії громадян, які ефективніше працюватимуть тут чи за кордоном і допомагатимуть своїм родинам і державі", — пояснив Завітневич.

Варто нагадати, що через військову агресію росії в країні було впроваджено військовий стан та загальну мобілізацію, в рамках яких чоловіки віком від 18 до 60 років не дозволяється виїжджати з країни. Дозвіл на перетин кордону можуть отримати лише українці, які непридатні до військової служби, ті, хто має трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, та ті, хто доглядає за особами з інвалідністю тощо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що може загрожувати військовозобов'язаним жінкам, які добровільно не стали на облік у військкомат, а також детально описували, хто з українок не має права виїжджати з держави під час воєнного стану.