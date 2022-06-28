У боях під Харковом поранили співзасновника "Демсокири": подробиці

Активіст отримав поранення під час артилерійського обстрілу

Засновник "Демократичної сокири" та український блогер Юрій Гудименко отримав поранення на фронті. За попередніми даними, активіста поранили поблизу Харкова днем раніше, 27 червня.

Інформацію про це підтвердила його дружина Наталія Смаглюк.

"Поранений вчора. Стан уже стабільний. Почуття гумору і кінцівки збережені. Сірко, він винен тобі життя. Я винна тобі всесвіт", — написала дружина Гудименка.

Тим часом у "Демократичній Сокирі" додали, що Гудименко дістав поранення під час артилерійського обстрілу й зараз знаходиться у лікарні.

"Вчора під час ворожого артилерійського обстрілу був поранений Юрій Гудименко, молодший сержант ЗСУ та співзасновник Демократичної Сокири. Наразі Юрій перебуває у госпіталі, його стан стабільний. Дякуємо побратимам, які вивозили. Дякуємо лікарям, які боролися за його життя. Бажаємо Юрію Гудименку якнайшвидшого одужання, а всім ворогам — горіти у пеклі", — написала пресслужба громадської організації.

А волонтерка та блогерка Дана Ярова розповіла, що Гудименко дістав поранення під час бою поблизу Харкова. Наразі його вже прооперували.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час бойових дій на Сході України поранення в голову отримав український політик та журналіст Масі Найєм. Пізніше він прийшов до тями й розповів, що назавжди втратив одне око, але більше переймається станом свого друга, який досі перебуває в комі.