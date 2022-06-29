Виїзд з України чоловіків, які працюють за кордоном: за яких умов з країни не випустять

Вільно перетнути кордон зможе людина, яка вибула з країни і не стоїть на військовому обліку

В Україні військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати з країни, адже з дня повномасштабного вторгнення росії на території держави офіційно оголосили воєнний стан. "Телеграф" вирішив розібратися, які умови для виїзду, в рамках чинного законодавства, передбачаються для громадян чоловічої статі, котрі постійно проживають та працюють за межами України.

Як повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук, категорія військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які постійно проживають, працюють та мають договірні зобов’язання за кордоном, визначена в Україні як виключення.

В рамках чинного українського законодавства вибуття на постійне місце проживання за кордон дозволяється громадянам, які мають на руках відповідний дозвіл на перетин кордону Державною міграційною службою України. Цей документ повинен містити в собі й погодження з військового комісаріату.

"Відповідно людина, яка вибула, втратила зв’язок, вона не стоїть на обліку в тому чи іншому військовому комісаріаті і не є військовозобов’язаною, тому ця людина може спокійно перетнути кордон", — пояснив Матвійчук.

Також він додав, що при умові, якщо громадянин фактично проживав за кордоном, проте офіційно не оформив своє вибуття та не знявся з обліку у військкоматі, він з України виїхати не зможе.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Верховній Раді прокоментували заборону на виїзд чоловіків з України, чітко аргументувавши таке рішення уряду.

Також нагадаємо, що виїжджати за кордон також можуть дозволити деяким співробітникам IT-сфери.