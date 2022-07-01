"Всі кажуть "слава ЗСУ", а як же Бог?": звернення українського пастора-блогера наробило галасу в мережі

Українці позицію пастора не розуміють та саркастично закликають його звернутися до Бога, аби той швидко припинив війну в країні

Український християнський пастор-адвентист і блогер Олег Боков, який відомий своєю проукраїнською позицією, записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського, в якому висловився про війну в країні. Закликав не використовувати матюкливі фрази про російський воєнний корабель у вигляді агітації. А також обурився тим, що як українська влада, так і жителі країни прославляють і роблять героями лише Збройні сили, при цьому навіть не згадуючи про Бога. Слова адвентиста викликали бурхливе обговорення в мережі.

"Мене звати Олег Боков, я пастор церкви і можливо найвпливовіший християнський блогер нашої країни. Християни, стурбовані тим, що більшість українців віддають всю славу Україні та її героям, а надію покладають лише на ЗСУ, майже нічого не лишаючи Богові. При цьому багато християн України мають глибоке переконання, що саме Бог може спинити війну в будь-який момент", — заявив він.

"Мда. Образились фундаменталісти, що українці покладають надію лише на ЗСУ, а не на Бога і ще роблять якусь агітацію з матюками", — так прокоментував відеозвернення пастора-блогера на своїй сторінці в соцмережі користувач Олександр Рудамонов.

Під публікацією українці відзначають, що позицію блогера не розуміють, мовляв, Бог не зможе в один момент припинити війну. Дехто закликає пастора звернутися до Всевишнього, аби той закликав його зупинити бойові дії в країні. А є й такі, хто наголошує, що саме бійці Збройних сил України і є Богами.

Реакція користувачів мережі

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