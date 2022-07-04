Засовував цвяхи в ніс, тепер - "заступник мера": у мережі регочуть над новим колаборантом

Вміння чоловіка понад 10 років тому мала можливість оцінити вся Україна

У Харківській області, де росармія нещодавно відновила наступ, окупанти не перебирають кандидатами на керівні посади так званої "нової влади". До прикладу, новим "заступником мера" міста Балаклія став Сергій Агарков — відомий в Україні фрік, який пхав у ніс цвяхи на одному з талант-шоу.

Згідно з інформацією, котра знаходиться у вільному доступі в мережі так званий "представник нової влади" окупованої Херсонщини ще у 2010 році виступив на "Україна має талант", де продемонстрував усій Україні свої здібності. Чоловік запихав великі цвяхи собі у ніздрі та навіть витримував удари сокирою у живіт, чим шокував як тодішню ведучу Оксану Марченко, так і суддів шоу.

Також у мережі з'явилася інформація, що в одній з будівель Балаклійської міськради, так званий "заступник мера" Сергій Агарков зірвав табличку з ім'ям Степана Масельського, голови Ізюмської райдержадміністрації.

Варто відзначити, що колаборант Агарков очолював проросійське об'єднання "Союз народної єдності" до 2014 року.

У мережі користувачі вибору окупаційної влади області вже не дивуються, мовляв, вже надивилися. Більшість саркастично відзначає, що українські обов'язково впіймають колаборанта і повставляють йому цвяхи не лише у ніч, а й у інші місця.

Є й такі, хто зазначає, що цей випадок лише в черговий раз підтверджує, що адекватних любителів "русского міра" просто не існує.

Інші ж саркастично додають, що, вочевидь, саме такі були вимоги до претендента на посаду.

Реакція користувачім мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Херсонській області невідомі підірвали авто колаборанта Юрія Турульова, який перейшов на сторону окупаційної влади.