"З дому виходити можна?". Українці бурхливо сперечаються через нові обмеження пересування

Генштаб хоче контролювати переміщення військовозобов'язаних в середині країни

З початку повномасштабного вторгнення росії виїзд українських чоловіків призовного віку обмежили. Зараз нардепи намагаються законодавчо врегулювати цю заборону та чітко визначити список виключень.

Тепер же пересування військовозобов'язаних обмежили і в середині країни. Сьогодні, 5 липня, у телеграм-каналі нардепа від "Слуги народу" Олександра Федієнка з'явився скрін відповідного документу

У Генеральному штабі пояснили таку норму Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Він передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника місцевого військкомату.

У Генштабі додали, що порядок надання таких дозволів розроблений і надаєються вони на термін від 30 днів до року в залежності від суб'єкта. Проте, ознайомитися з цим документом поки що не вдалося, до того ж в документі Генштабу йдеться про необхідність розробки процесу отримання дозволу для людей, які виїжджають за кордон. Вже у роз'ясненні для преси додане формулювання "адміністративних кордонів". Про те що це означає теж поки що важко зрозуміти.

Також керівництво ЗСУ пообіцяло додатково створити механізм надання дозволів для людей, які з певною періодичністю перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою необхідністю чи з особистих потреб.

Під роз'яснення на офіційній сторінці у Фейсбуку виникла палка дискусія щодо нової регуляції переміщення по країні.

"Чергове ідіоцтво, мало того що треба дозвіл від військової адміністрації тепер ще і у воєнкомат треба бігати", — пише користувач Андрій Бандровський.

Інший користувач Олександр Равчев цікавиться чи можна ще просто виходити з дому без дозволу військкомату.

Інші користувачі вважають, що таке рішення негативно вплине на економіку та діяльність волонтерів. До того ж таке обмеження суттєво звужує конституційні права громадян на вільне пересування.

За годину під постом зібралося понад 2,5 тисячі коментарів.

"Ви вже бачите срач за 20 хвилин посту… а тепер уявіть реальність. Більшої деморалки ще треба було б пошукати… це якийсь треш", — говорить користувачка Діана Будніченко.

Нагадаємо, зараз розглядається ініціатива, яка дозволить айтішникам їздити у закордонні відрядження