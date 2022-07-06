Не можна навіть пива: окупанти на Запоріжжі вирішили боротися з безпробудним пияцтвом своїх вояк

Окупанти ходять на бойові позиції п'яними та скоюють ДТП

Доки російська влада марить повним контролем Чорного моря, її вояки на півдні України не бачать себе без горілки. Проблема масового пияцтва рашистів на окупованих територіях Запорізької області стала вже настільки загрозливою, що їх керівництво вирішило заборонити продаж алкоголю солдатам.

Постійне зловживання алкогольними напоями вже звершується не тільки порушеннями дисципліни, а й відверто злочинами, повідомляють у ГУР МО.

За їх інформацією, у лавах окупантів почастішали випадки втечі з місця несення служби, перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані та порушення правил користування стрілецькою зброєю. Також фіксують ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані.

"В ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ росгвардії РФ та так званої "військово-цивільної адміністрації" Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко, який до війни був професійним дідом Морозом та ведучим на весіллях", — зазначають у ГУР.

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В якості запобіжного заходу на територіях Михайлівської та Роздольської громад введено заборону на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям РФ.

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