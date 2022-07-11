Чи введуть обмеження для виїзду за кордон для жінок - у Міноборони дали чітку відповідь

Потреби у забороні жінкам виїжджати з країни наразі немає

В Україні після повномасштабного вторгнення роcійської федерації, з 24 лютого офіційно впроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В рамках чинного законодавства, яке діятиме в країні на момент війни з росією, впроваджувати обмеження щодо виїзду жінок з країни не планується.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, заперечивши інформацію стосовно нібито примусової мобілізації прекрасної половини людства, а також заборони перетину українського кордону. Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці в соцмережі зазначила, що відповідний фейк про мобілізацію жінок в Україні вчергове було запущено у російських ЗМІ, після чого його підхопили й недобропорядні українські видання.

"Що ж насправді? З 24 лютого жодної жінки примусово в нас не мобілізували, як власне і до того – з 2014 року; станом на зараз в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок; жодних обмежень, пов’язаних із мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає, і станом на зараз такі обмеження не плануються", – пояснила чиновниця.

Варто наголосити, що в Україні жінки дійсно залучаються до служби в армії та стають на захист України у рамках мобілізаційних заходів, проте це відбувається виключно за особистим бажанням після підписання контракту.

Нагадаємо, з 1 жовтня в країні розпочне роботу нова процедура взяття українок на військовий облік, що спровокувало виникнення великої кількості фейків про те, що жінкам, які пройдуть процедуру, можуть заборонити виїжджати з України на період воєнного стану.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як влада розвінчала головні фейки стосовно призову на військову службу жінок.

Також повідомлялося, у яких випадках жінкам можуть заборонити перетинати державний кордон під час війни.