У полоні окупантів опинився ще один громадянин США: що дізнались ЗМІ

Чоловіка помилково звинуватили в участі у протестах на підтримку України

У минулому місяці до полону окупантів потрапив ще один іноземний громадянин — 35-річний Суеді Мурекезі. Іноземця було заарештовано у тимчасово окупованому Херсоні, де він проживав понад два роки.

Як пише видання The Guardian, відповідну інформацію повідомив рідний брат Муркезі, відзначивши, що рідні арештанта дуже переживають за його стан, адже наразі він перебуває у серйозній небезпеці. Також він додав, що уранці 7 липня його родич подзвонив додому і повідомив родині, що знаходиться в ув'язненні на території окупованого росіянами Донецьку.

Крмі того Мурекезі розповів, що разом із ним у в'язниці знаходяться й інші громадяни США: Олександр Дрюке та Енді Хуінь. Вони також були захоплені загарбниками у червні.

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За словами рідних полоненого, Мурекезі не брав участі у бойових діях в Україні. Він переїхав туди ще чотири роки тому, а у 2020 році оселився у Херсоні. Під час війни він був арештований і помилково звинувачений окупантами в участі у проукраїнських протестах.

"Вони використовують його як пішака у своїх пропагандистських цілях", — пояснив брат арештанта Селе Мурекезі.

Як повідомив журналістам видання представник Держдепартаменту Штатів, агентство "знає про повідомлення" щодо арешту Мурекезі, проте коментувати ситуацію відмовилися, мовляв, через певні "міркування конфіденційності". Водночас родина полоненого відзначила, що контактує з відомством стосовно ситуації, що склалася.

Також зазначається, що вперше думки щодо викрадення Муркезі звилися у його друзів ще 8 червня, коли ті помітили відсутність його автомобіля поблизу дому де той проживав.

Що стосується двох американців які опинилися у російському полоні спільно з Муркезі (Олександр Дрюке та Енді Хуінь), то вони брали участь у бойових діях на півночі від Харкова на боці українців. У червні обидва були оголошені безвісти зниклими після чого стало відомо що вони опинилися у полоні окупантів.

Нагадаємо, що напередодні ватажок бойовиків на Донбасі денис пушилін виступив із заявою про те, що іноземним громадянам, які вважаються "злочинцями" і засуджені у "днр" до страти загрожує розстріл.

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Раніше "Телеграф" також повідомляв, як ватажок проросійських бойовиків "днр" пушилін заявив, що для помилування іноземних військовослужбовців, які воювали на боці України, після чого потрапили в полон, немає жодних підстав.