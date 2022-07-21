Вчимо Європу свободі: в Україні прояснили ситуацію з відмовою країн ЄС від російської нафти

Україна може навчити Європу як не боятися труднощів, відмовляючись від чогось

Європейцям не варто побоюватися наслідків нафтового ембарго, запровадженого на російську нафту з танкерів та трубопроводу, і Україна вже довела це.

Так вважає радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, коментуючи в ефірі програми "Орестократія", шеф-редактора видання OBOZREVATEL Ореста Сохара, питання нафтового ембарго для Росії.

За словами Лани Зеркаль, Україна вже показала приклад Європі, як відмовитися від російської нафти, хоча спершу це здавалося неможливим через різкий стрибок цін.

"Ціна вже пішла вниз. Тому що ринок визначився. Вже є нові постачальники, з якими укладені контракти. Треба просто пригадати, як ми відмовлялися від російського газу. Справді, це спочатку викликає певний шок. Але ринок ніколи не залишається порожнім. Тому що конкуренція у світі існує і нафти виробляється більше, ніж споживається. Тому перший шок змінюється заспокоєнням ринку. Ціни на нафту та нафтопродукти пішли вниз", — зазначає Лана Зеркаль.

За її словами, це пов’язано з тими знижками, які дають росіяни, наприклад, Китай та Індія отримують знижку 30 доларів на барель просто так. Але головне інше – вирішити, хто може замінити росіян.

"Резерви нафти є і були, водночас була певна некоординованість у діях партнерів. Спочатку вони оголосили про ембарго, а лише потім американці відкрили свої резерви. Далі почали вивільняти резерви інших держав. Тому в цій невизначеності ринок і відреагував зростанням цін. Зараз вони пішли униз. Тому я й кажу, що можна було не на 6 місяців відтягувати (введення ембарго – Ред.), а, наприклад, на 3", — каже Лана Зеркаль.

Разом з тим, як підкреслює чиновниця, європейці не розуміють, що фактично перебувають у стані війни з Росії, причому ще з минулого року, коли Росія почала скорочувати постачання газу на європейський ринок і піднімати ціни.

"Європейці дуже довго не хотіли цього помічати, тому що розраховували на те, що це цивілізований ринок, де так не роблять", — зазначає Зеркаль.

Нагадаємо, днями після візиту Джо Байдена до Саудівської Аравії саудити погодилися збільшити видобуток нафти на 4 мільйони барелів на добу, що має покрити нестачу енергоносіїв після введення санкцій проти росії.