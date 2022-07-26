Крутіша за Лару Крофт: українська снайперка підкорила мережу (фото)

У коментарях користувачі віддають належне красі та сміливості дівчини

У лавах Збройних сил України чимало дівчат. Окрім знаменитої "Пташки", яка воювала на Азовсталі та підкорила своїм голосом мільйони людей, є й інші гідні представниці прекрасної статі. Серед них українська снайперка Олександра.

Фотографії дівчини збирають тисячі лайків та безліч коментарів. Її називають "українською Ларою Крофт". І не дивно — окрім краси, у кінематографічного персонажа Анджеліни Джолі та українки є кілька схожих моментів — татуювання та майстерне володіння зброєю.

Дівчина ділиться в Інстаграм не лише фото зі служби

Дівчина в обмундируванні

Олександра із турботою ставиться до тварин, у неї самої є собака. З чотириногим другом вона не розлучається навіть під час служби.

Архівне фото Олександри

Дівчина багато займається спортом, іронізує над тими, хто сумнівається у тому, що вона справді служить та ділиться фото з фронту та побутового життя.

Місце служби не розголошується із зрозумілих причин, але службу у 2022 році дівчина проходить, у тому числі й на півдні України.

Олександра не розповідає, що змусило її піти на військову службу, але ділиться фото зі зброєю і у формі вже не перший рік.

Нагадаємо, в Україні службу проходять понад 50 тисяч жінок, а з жовтня їх може стати ще більше – відкриється постановка на облік військовозобов’язаних. Але піти до лав української армії жінки зможуть лише добровільно.