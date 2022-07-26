Чи може людина з судимістю перетнути кордон під час воєнного стану - чітка відповідь

Громадяни, які порушили закон, в результаті чого отримали судимість, мають певні правові та цивільні обмеження в країні до її анулювання

В Україні після з 24 лютого через військову агресію росії було офіційно запроваджено воєнний стан, а також оголошено загальну мобілізацію. В рамках чинного законодавства, яке діятиме в країні до закінчення війни, чоловікам призовного віку, від 18 до 60 років виїжджати за межі країни забороняється, проте уряд вирішив піти на поступки деяким громадянам і все ж дозволив перетинати кордон. "Телеграф" вирішив розібратися, чи поширюється відповідний дозвіл на людей, які мають судимість.

Як пише видання "Факти", судимістю прийнято вважати правовий наслідок засудження людини вироком суду до кримінального покарання. Тобто судимість — це так званий наслідок засудженого громадянина, який виникає після окремого кримінального порушення ним чинного законодавства. Вона має як початковий, так і кінцевий момент.

Так, при умові, що особа вже відбула кримінальне покарання, вона все одне якийсь час ще визнається судимою. Громадяни України, які були визнані осудними, мають низку певних обмежень, передбачених чинними законами країни.

Чи може людина з судимістю виїхати з України під час дії воєнного стану

Як пояснив адвокат Сергій Костира, виїжджати за межі України можуть лише окремі категорії таких громадян. За його словами, все залежить від міри покарання, покладеного на особу.

"Якщо людина відмічається і була заборона виїзду за кордон, слідчий її відправляє, тоді випустять з судимістю. Людина отримала умовний термін та й поїхала. Якщо особа не повернулася з-за кордону, то просто змінять міру покарання. Абсолютно нічого складного немає", – пояснив він.

Водночас адвокат Іван Ліберман наголошує, що судимість може бути як погашеною, котра за певний проміжок часу вже втратила свою актуальність, та непогашена — та, котра ще вважається дійсною. Він також відзначає, що, при умові, що особа підлягає мобілізації, її все одно не дозволять виїхати з України незалежно від того, має вона судимість чи ні.

"Є судимість чи немає в законодавстві про це не вказується, залишається лише питання чи підпадає особа під мобілізацію. Насправді немає значення людина з судимістю чи ні, визначальними значеннями являються лише критерії щодо мобілізації, – пояснив адвокат.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, кому з чоловіків мобілізаційного віку все ж таки можна виїжджати за межі України.

Також нагадаємо, яке покарання чекає на чоловіків-втікачів, які виїхали з країни без дозволу під час дії воєнного стану.