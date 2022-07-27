"Вічного польоту!" Захичаючи небо, на війні загинув льотчик-Герой України Олександр Кукурба

У громаді, де народився військовослужбовець, офіційно оголосили три дні жалоби

У вівторок, 26 липня, на 153 день потужного протистояння українських захисників збройній агресії росії, у небі над Україною загинув пілот Олександр Кукурба.

Про загибель уродженця села Верхній Вербіж Коломийського району повідомили на сторінці Нижньовербізької сільської ради у соцмережі. Український військовослужбовець, майор та начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України віддав життя під час бою, захищаючи українське небо від російських окупантів.

До відома читачів, 14 квітня трагічно загиблий Олександр Кукурба, який провів 100 бойових польотів, під час яких знищив 15 ворожих танків, близько півсотні одиниць техніки окупантів, а також майже три сотні особового складу армії росії, був відзначений орденом "Золота Зірка". Крім того, президент Володимир Зеленський вручив пілоту почесне звання Героя України.

Також відомо, що у березні, українського захисника було нагороджено орденами Богдана Хмельницького II та III ступеню.

Український Герой Олександр Кукурба

Також варто відзначити, що у Нижньовербізькій громаді, де народився захисник, офіційно оголосили 27, 28 та 29 липня днями жалоби за загиблим воїном.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні стало відомо про трагічну загибель львівського кікбоксера Миколи Забавчука. Молодик віддав життя, захищаючи Батьківщину від російської окупаційної армії.