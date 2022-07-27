Які документи потрібні батьку трьох дітей, щоб без проблем виїхати за кордон

В країні існує ряд винятків, завдяки яким певні категорії чоловіків мають право на виїзд

Через воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, котрі були впроваджені через військовий напад сусідньої росії, не всім чоловікам призовного віку від 18 до 60 років дозволяється виїжджати за кордон. Проте уряд все ж пішов на поступки деяким категоріям українців і надав дозвіл залишати країну під час війни.

Як розповідають у Державній прикордонній службі України (ДПСУ), в рамках чинного законодавства передбачається дозвіл на виїзд з країни для громадян, які мають на утриманні не менше трьох неповнолітніх дітей (до 18 років).

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Які документи потрібні для виїзду

Для перетину державного кордону громадяни повинні надати представникам прикордонної служби документи, що підтверджують утримання ними трьох і більше дітей, вік яких не досяг 18 років. До їх списку таких офіційних паперів входять:

свідоцтва про народження дітей (три або більше),

свідоцтво про реєстрацію шлюбу жінкою, котра має на утриманні трьох неповнолітніх і їх свідоцтва про народження цих дітей;

рішення суду щодо розірвання шлюбу, після якого діти проживають із батьком;

рішення суду щодо розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування, котре підтверджує, що місце проживання дітей з батьком,

документ, який посвідчує наявність багатодітної родини.

Деталі

У ДПСУ зазначають, якщо чоловік не живе з родиною на утриманні якої не менше трьох неповнолітніх або зі своїми дітьми, він зобов'язаний надати документи, які підтвердять його причетність до утримання неповнолітніх.

Відповідними документами можуть бути:

рішення суду щодо призначення аліментів на утримання неповнолітніх дітей;

довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів, розміру сплати таких аліментів тощо.

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Нагадаємо, які документи необхідні ти, хто планує виїхати за кордон з дитиною, поки в Україні триває кривава війна з росією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому з чоловіків мобілізаційного віку все ж таки можна виїжджати за межі України.