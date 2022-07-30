Психолог пояснив, навіщо росія влаштовує українцям терор і що робити у такій ситуації

Українцям слід продемонструвати, що російська тактика неефективна проти нашого духу

Російські військовослужбовці розпочали черговий етап війни проти України після розгромного програшу у попередньому. Саме тому окупанти використовують психологічний тиск, створюючи нові трагічні прецеденти на фронтах — наприклад, загибель військовополонених у Оленівці на Донеччині або удар по мирних жителів Миколаєва тощо. Військовий психолог Андрій Козинчук наголошує, що росія розпочала терор українців, проте нам не варто йому піддаватися.

Як зазначив фахівець на особистій сторінці у Facebook, у Кремлі звикли до тактики залякування, адже людей у страху легше змусити у щось вірити і зробити керованішими. Також перелякані особи стають більш сприйнятливими до маніпуляцій та неправдивих вкидань.

"Приміром, коли вибухали будинки в Москві, то вкиди були про чеченський слід, і це призвело до того, щоб все і всіх перевіряти, заарештовували без причини і порушували права людей. І люди погодилися. Жодних революцій, — пояснює Андрій Козінчук. — Те, що зараз відбувається — теж фаза війни терору. Терор дає хорор, тобто страх".

Головне для українців зараз, вважає психолог, це зламати всі плани кривавому диктатору володимиру Путіну. Козинчук не закликає відключати страх повністю, але варто максимально самоорганізуватись — продовжувати працювати, волонтерити, робити донати, воювати та головне — любити.

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"Отже, короткий план. Перше — посумувати. Саме воно не пройде, але дайте собі час на сум (не затягуйте, будь ласка). Друге — поновлення ресурсу (спіть, їжте, відпочивайте, зробіть собі відпустку на кілька днів). Третє — станьте ефективніше, ніж ви є, на 5%", — радить Козинчук.

За словами психолога, українцям зараз важливо показати росіянам, що їхній терор не має очікуваного ефекту. Не можна дозволити окупантам вибити наш народ із колії.

"Війні несеться. Але ми все робимо правильно, — підкреслив фахівець. — Не сумнівайтеся в собі на війні (хоча критичне мислення має бути присутнім)".

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