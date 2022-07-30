Чи заборонять жінкам виїжджати з України з 1 жовтня: на кого розповсюджується обмеження

Війна внесла низку корективів для виїзду за межі країни

З 1 жовтня деякі категорії жінок призовного віку на рівні з чоловіками зобов'язані стати на облік у військкоматах. Мова йде про жінок, професії яких споріднені з 14 військово-обліковими спеціальностями. На тлі відповідного рішення уряду серед українок постало питання щодо можливості виїзду за межі України, адже в рамках чинного законодавства під час дії воєнного стану військовозобов’язаним заборонено покидати межі країни без наявного на те дозволу.

Як на своїй сторінці у соцмережі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, наразі уряд не прийняв жодного рішення, котре б обмежувало можливості жінок перетинати український кордон. Водночас за наявним законом, військовозобов’язані під час воєнного стану можуть виїхати за кордон лише за певних умов: сімейні обставини, при умові, що вони виключені з військового обліку або проживають чи навчаються за кордоном.

"Пишуть, що жінок, які першого жовтня стануть на військовий облік, не будуть пропускати через кордон – коли такого рішення просто не існує", – пояснила Маляр.

Кому заборонять виїзд

Ті жінки, які від 1 жовтня перебуватимуть на військовому обліку і багато з них уже там було, по тих професіях, які були раніше заброньовані, підпадають під загальні правила — вони можуть виїхати з України виключно при умові наявності певного дозволу. Проте, суттєво заборони уряду в країні не відчують, адже вона стосуватиметься приблизно 2-3 тисяч осіб жіночої статі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 жовтня в Україні почнеться взяття на військовий облік жінок, які мають професію із визначеного урядом списку.

Також нагадаємо, чи зможуть військовозобов'язані українки виїхати за межі України під час дії воєнного стану.