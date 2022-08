Відпочити без росіян: як вибрати курорт без росіян — поради туроператорів

Туроператори радять як зробити так, щоби відпочити без росіян за кордоном

Кривава агресія Росії проти України з одного боку, обмежила кількість тих, хто може відпочити цього літа закордоном, з іншого, зробила зустріч з росіянами вкрай небажаною.

Про те, як уникнути зустрічі з росіянами на закордонних курортах розповіла фахівець із підбору турів, співвласник турагентства Марина Казакова у коментарі РБК-Україна.

За її словами, ймовірність зустріти росіян за кордоном буде чи не скрізь, навіть у офіційно закритих для них держав, але все ж таки є низка способів як таких зустрічей уникнути.

Так, росіяни віддають перевагу найбільш розкрученим і відомим курортам із системою all inclusive (all) або ultra all inclusive (ual), і щоб обов’язково була перша лінія біля моря, а ось на маловідомому курорті в будь-якій країні росіян буде мінімум;

"Російські за своєю натурою люблять все розкручене типу курортів Анталія, Мармаріс, Аланья. Те, що постійно у всіх на слуху: Ніцца, Канни у Франції, Салоу в Іспанії. На будь-яких широко відомих і розкручених курортах 100% будуть росіяни. Тому я рекомендую обирати для себе якісь нові міста, села, та їх бронювати. Грубо кажучи, обирати ті локації, про які ви могли і ніколи не чути. Як правило, там якраз відпочивають місцеві”, — зазначає фахівець із туризму.

Наприклад, у Франції розташований Куршевель, один із найпрестижніших у світі гірськолижних курортів у французьких Альпах, у центрі Тарантезької долини. Але при цьому порівняно неподалік Куршевеля є селище Шамоні, де не буде росіян, зате будуть французи, британці, вся аристократія.

Так само — у всіх курортах світу: бажано їздити туди, де відпочивають місцеві.

У такій улюбленій багатьма турками є готелі, де шанси зустріти росіян також невеликі, стверджує Марина Казакова, це:

TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye

Paloma Grida Boyalik Beach Hotel 5*

Savk 4*

Royal Dragon 5*

Han Boutique Hotel Side

Crown Palace Side

Crown Sunshine

TT Hotels Pegasos World 5*

TT Hotels Pegasos Royal 5*

TT Hotels Pegasos Club 5*

TT Hotels Pegasos Resort 5*

Готелі TUI, крім TUI Fun&Sun

Також можна відпочивати в таких країнах як Хорватія, Португалія та Албанія, де росіян зазвичай зовсім небагато. Хорватія останнім часом перетворилася на дуже популярне серед українців місце відпочинку із дітьми за бюджетними цінами.