Скандал між Безуглою та Яровою набирає обертів: нардеп звернулась до СБУ, а волонтер оголосила цікавий аукціон

Конфлікт між нардепом та волонтером набрав нових обертів

Депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла, котра опинилася в центрі скандалу через її закиди про нібито "фейкову діяльність" відомої української волонтерки Дани Ярової, знову відзначилася. Остання з відповіддю не забарилася.

Народна обраниця направила запит до Служби безпеки України, в кому вимагає провести розслідування щодо факту "розхитування" ситуації в Україні певною мережею волонтерів та політиків (переважно з табору Порошенка). За її словами, у вказаній мережі використовується синхронно єдиний підхід — роз'єднання військово-політичного керівництва держави та підміна понять: ЗСУ окремо, а політичне керівництво окремо, щоб успіхи військових не пов'язувати з Верховним Головнокомандувачем, а ось усі невдачі, навпаки – пов'язувати.

Тим часом волонтер Ярова у відповідь на "закиди" депутата відповіла доброчинними діями. На своїй сторінці у соцмережі вона оприлюднила пост, у якому виставила одну зі своїх "легендарних" дороговартісних футболок на аукціон, аби завдяки продажу її продажу виручити кошти для Збройних сил України. Таке рішення вона прийняла після того, як Безугла дорікнула їй тим, що кошти, які волонтер збирає для ЗСУ, витрачає на придбання дорогих речей для себе.

На звернення депутата до СБУ вже встигли відреагувати й у партії "Європейська солідарність". Зокрема, її представниками було випущено спеціальну заяву, в якій Безуглу звинуватили у намаганнях розколоти суспільство та дискредитувати волонтерів та інших людей, котрі допомагають українській армії.

Крім того, на заяви Безуглої, також прокоментував і екснардеп Борислав Береза, який, на її думку, також є "членом системи":

"Я раджу Офісу Президента України взяти на короткий повідець свою болонку, якою варто звернутися до лікарів за невідкладною психіатричною допомогою. Бо якщо їй усюди мерехтять змови, а сильно роздута зарозумілість заважає адекватно сприймати реальність, без професійної допомоги психіатра вона впорається", — написав він.

Варто також додати, що менше, аніж за добу, волонтерці Дані Яровій вдалося продати свою футболку на аукціоні за досить пристойну суму у 39 920 гривень. І купив її ніхто інший, як ексголова українського "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Раніше "Телеграфу" вдалося особисто поспілкуватися з волонтером Даною Яровою. У своєму інтерв'ю спеціально для нашого видання вона детально розповіла, чому в Україні виникають проблеми із забезпеченням армії та чого бійцям ЗСУ бракує на передовій.