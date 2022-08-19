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Навчальний рік в умовах війни: у МОН розробили 4 варіанти здобування освіти

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Як працюватимуть школи в Україні з 1 вересня Новина оновлена 19 серпня 2022, 11:26
Як працюватимуть школи в Україні з 1 вересня

Навчальний рік розпочнеться вже звично, 1 вересня, а закінчитися він має на місяць пізніше, аніж зазвичай — 30 червня

Міністерство освіти та науки України розробило чотири моделі освітнього процесу у закладах середньої освіти. Такі програми були впроваджені через повномасштабне вторгнення росії.

Як повідомив очільник відомства Сергій Шкарлет, в основу впроваджених цьогоріч моделей навчання покладені чотири можливі локації учнів, а саме:

  • для учасників освітнього процесу, які знаходяться на території, віддаленій від бойових дій;
  • для учасників освітнього процесу є внутрішньо переміщеними особами (ВПО);
  • для учасників освітнього процесу, які проживають у зонах бойових дій або на окупованих росією територіях;
  • для учасників освітнього процесу, які тимчасово перебувають за межами України.

Учні у безпеці

Для школярів, які проживають на території, де немає активних бойових дій, обрали такі форми навчального процесу як очна форма, "дистанційка", домашня форма здобування освіти, змішана форма, а також екстернат.

Учням за кордоном запропоновано

  • очну форму навчання,
  • "дистанційку",
  • домашню форму здобування освіти,
  • екстернат.

Ті учні, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або у населених пунктах, де ведуться активні бойові дії, можуть обрати дистанційну форму навчання або екстернат в рамках "дистанційки", домашню форму здобування освіти, екстернат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на кого покладено обов'язок обирати форму навчання упродовж 202-2023 н.р. для конкретної дитини.

Також нагадаємо, хто відповідатиме забезпеку дітей у школах під час повітряної небезпеки.

Теги:
#Війна #Освіта #Школи #Навчальний рік #Навчання