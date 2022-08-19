Навчальний рік в умовах війни: у МОН розробили 4 варіанти здобування освіти
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Навчальний рік розпочнеться вже звично, 1 вересня, а закінчитися він має на місяць пізніше, аніж зазвичай — 30 червня
Міністерство освіти та науки України розробило чотири моделі освітнього процесу у закладах середньої освіти. Такі програми були впроваджені через повномасштабне вторгнення росії.
Як повідомив очільник відомства Сергій Шкарлет, в основу впроваджених цьогоріч моделей навчання покладені чотири можливі локації учнів, а саме:
- для учасників освітнього процесу, які знаходяться на території, віддаленій від бойових дій;
- для учасників освітнього процесу є внутрішньо переміщеними особами (ВПО);
- для учасників освітнього процесу, які проживають у зонах бойових дій або на окупованих росією територіях;
- для учасників освітнього процесу, які тимчасово перебувають за межами України.
Учні у безпеці
Для школярів, які проживають на території, де немає активних бойових дій, обрали такі форми навчального процесу як очна форма, "дистанційка", домашня форма здобування освіти, змішана форма, а також екстернат.
Учням за кордоном запропоновано
- очну форму навчання,
- "дистанційку",
- домашню форму здобування освіти,
- екстернат.
Ті учні, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або у населених пунктах, де ведуться активні бойові дії, можуть обрати дистанційну форму навчання або екстернат в рамках "дистанційки", домашню форму здобування освіти, екстернат.
Раніше "Телеграф" повідомляв, на кого покладено обов'язок обирати форму навчання упродовж 202-2023 н.р. для конкретної дитини.
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