Пенсію отримали не всі – скільки українців залишилось без виплат за серпень

Сотні тисяч українських пенсіонерів втратили свої платежі, але це тимчасово

Близько 300 тисяч українських пенсіонерів у серпні не зможуть отримати пенсійні виплати. Причина тому – війна з росією та складнощі з доставкою коштів.

За підрахунками Пенсійного фонду України, близько 300 тисяч українських пенсіонерів з-поміж тих, хто опинився на тимчасово окупованій території, отримують пенсійні виплати у відділеннях "Укрпошти". Оскільки остання з 1 серпня офіційно припинила роботу у цих районах, усі ці люди не зможуть отримати свою пенсію.

Втім, як неодноразово заявляли в Міністерстві соціальної політики України, ці гроші належать пенсіонерам і нікуди не подінуться, і пенсіонер зможе їх отримати.

Для того, щоб перевести виплати та отримувати їх у місці на підконтрольній території України, необхідно звернутися на гарячу лінію "Укрпошти". Номер 0-800-300-545. Оператору потрібно повідомити дані з паспорта, номер телефону, а також попередню та поточну адреси проживання для того, щоб виплати переадресували.

Для того щоб почати отримувати гроші не через пошту, а на картку, необхідно відкрити рахунок у банку. Зазначається, що із собою потрібно мати заяву про виплату пенсії чи соцдопомоги. Після цього можна звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду. З собою потрібно мати паспорт, номер платника податків (ідентифікаційний код), дані із банку. Зазначимо, що виконати за наявності банківської картки для соцвиплат перераховані вище операції та подати заяву на зміну способу отримання пенсії можна онлайн.

Втім, позбутися пенсійних виплат можна не лише через проживання на тимчасово непідконтрольній Україні території.