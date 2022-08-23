Чи будуть пенсії у серпні? Що кажуть у Пенсійному фонді

У ПФУ розповіли про пенсії у серпні

Пенсійний фонд України продовжує виплату пенсій за серпень, українські пенсіонери можуть не хвилюватися щодо отримання ними своїх виплат цього місяця.

Так, як повідомляє Пенсійний фонд, станом на 22 серпня на пенсійні виплати спрямовано 47,8 млрд грн, зокрема 10,4 млрд грн – на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 37,4 млрд грн – через уповноважені банки.

При цьому уповноважені банки здійснили зарахування всіх отриманих від ПФУ коштів на рахунки пенсіонерів. А ось АТ "Укрпошта" станом на 21 серпня доставила лише 70,4% профінансованої суми за серпень. Це пояснюється тим, що близько 300 тисяч українських пенсіонерів, які отримують виплати поштою, опинилися на тимчасово окупованих територіях країни.

Пенсіонери на офіційній сторінці ПФУ в соцмережах запитують, чи отримають вони свої пенсії.

Як неодноразово заявляла Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, соціальні виплати перебувають на другому місці після оборони у списку пріоритетності фінансування з держбюджету.

У липні Верховна Рада проголосувала за виділення із держбюджету 32,2 млрд грн. на фінансування виплати пенсій до кінця року Також у ПФУ заспокоїли пенсіонерів, які опинилися в окупації, що свої гроші вони отримають у будь-якому випадку, просто зробити це зручніше буде виїхавши на підконтрольну Україні територію.