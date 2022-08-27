Гімн росії на українському радіо розгнівав журналіста: що сталося

Війна триває навіть на радіохвилях

У ніч проти 27 серпня українські радіоприймачі передавали трансляцію російської пропаганди — радіостанції "Вісті ФМ". На кричущий випадок звернув увагу головний редактор газети "Факти" Олександр Швець. Він зазначив, що сподівався на те, що спецслужби "наведуть порядок", але о 6-й ранку передача залишилася і більше — транслювався гімн росії.

Про ситуацію Швець розповів у публікації у соцмережі Facebook. "Армія країни-агресора руйнує наші міста, вбиває наших мирних громадян, вивозить за "поребрик" тисячі викрадених українців, у тому числі і дітей, а в Києві спокійно транслюються передачі, які виправдовують дії окупантів і розповідають про "підступних бандерівців", — зазначив він. .

Повідомлення в соцмережі

У коментарях з автором публікації зв’язалася голова Нацради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк. Вона не лише уточнила частоту, на якій велося мовлення ворожої радіостанції, а й пояснила в чому причина того, що сталося. Герасим’юк наголосила, що над проривом в український радіоефір росіяни працюють постійно. Вона також нагадала, що якщо українці чують таке, потрібно не просто вимикати мовлення, а повідомляти про те, на якій частоті йде передача. Думку про "спокійну трансляцію" вона назвала перебільшенням.

росія "атакує" Україну в радіоефірі

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці на День Незалежності підняли прапор України на окупованих територіях — у Маріуполі, Харківській та Херсонській області. Також окупанти продовжують видавати українські здобутки за свої, привласнюючи не лише історичні події та факти, а й навіть збудовані до окупації будівлі.