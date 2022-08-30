Навчання в умовах війни: у МОЗ надали важливі поради батькам і вчителям

Напередодні навчального року медики звернулися до батьків і вчителів з важливою заявою

Цьогоріч українські школярі вимушено навчатимуться в умовах війни через військову агресію росії. Для першачків перехід із садочка до школи завжди вкрай хвилюючий, проте зараз складно буде як і старшим дітям, так і батькам.

Представники Міністерства охорони здоров'я звернулись до українських батьків і вчителів, закликавши їх бути більш терпимими до дітей та ставитися з розумінням, адже вони зараз переживають сильний стрес. Крім того, МОЗ дало кілька важливих порад, які допоможуть зменшити рівень стресу, уникнувши пов'язаних із ним ймовірних проблем.

"Українські учні вже тривалий час позбавлені безперервного навчального процесу. До звичайного "літнього відкату" додався стрес, викликаний трагічними подіями в Україні й "зламаний" процес навчання через пандемію коронавірусу, а тим більше — через війну. Тому знадобиться більше часу на повторення матеріалу — до цього потрібно бути готовими не тільки самим дітям, а й вчителям і батькам", — йдеться в тексті звернення.

Що радять у МОЗ

Намагайтеся зрозуміти та ставитися з терпінням до ймовірних проблем у навчанні дітей. Мова йде про зниження концентрації, можливу відстороненість, "провали" у пам'яті тощо.

Не намагайтеся прискорювати процес навчання та не надолужуйте в оперативному порядку те, що пропустили. Поговоріть із дітьми і поясніть, що нічого страшного у цьому немає, все поступово згадається. Це допоможе зняти тривогу та переживання.

Не сприймайте звичку дитини крутити щось у руках або кататися на стільці як способи "загальмувати" сприйняття матеріалу. Більшість таким чином навпаки намагається сконцентрувати свою увагу та відволіктися від зайвого. Не забороняйте це робити, навпаки, при потребі спробуйте включати такі "руханки" в освітній процес.

Під час стресу або проживання складного досвіду, доволі часто знижується самооцінка, діти весь час очікують, що станеться щось погане. підтримуйте їх та намагайтеся надати досвід хоча б незначних, але впевнених перемог.

Давайте дітям маленькі завдання, в яких вони точно отримають швидкий та позитивний результат. Пам'ятайте: що одне критичне зауваження повинно перекриватися не менш аніж трьома похвальними реакціями.

Допомагайте пристосовуватися до незнайомих обставин, адже дітей це часто вимотує. Поставтеся з розумінням, що через війну та стрес школярі можуть бути більш дратівними, аніж завжди і швидко втомлюватися.

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Поради психологів

У режимі дня повинно бути не лише навчання, а й корисний відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі або у цікавих місцях, ігри.

Спробуйте познайомити дітей із новими учнями ще до початку навчального року.

Знайомство проведіть також із новими вчителями.

Ознайомте дитину з новими правилами та обговоріть умови харчування в навчальному закладі.

Придбайте необхідні канцтовари та зручний одяг.

Зробіть зручне та гарно освітлене робоче місце для дитини вдома.Там вона зможе виконувати домашні завдання, навчатися.

Перед навчальним процесом обговоріть всі питання безпеки та надрукуйте (намалюйте) дитині карту від будинку до школи.

Розберіться з питаннями гігієни у навчальному закладі, покладіть до рюкзака вологі серветки.

Не забувайте, що початок навчального року та перехід до нового класу — це свято. Відсвяткуйте 1 вересня, щоб дитина це усвідомлювала.

Приготуйте невеличкі сувеніри, які можна буде класти своєму школяреві в рюкзак.

Раніше "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з першим заступником міністри освіти та науки Андрієм Вітренком, який детально відповів на всі важливі питання, які стосуються освітнього процесу в умовах війни: "Рекомендуємо навчальним закладам починати змішану форму навчання через загрозу безпеці – перший заступник міністра освіти".

Також нагадаємо, хто відповідатиме забезпеку дітей у школах під час повітряної небезпеки.