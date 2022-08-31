Кілька категорій чоловіків мають право виїжджати з України вже з 1 вересня: кого це стосується

Умови виїзду з 1 вересня, важливі нюанси для чоловіків

Уряд розширив можливості військовозобов'язаних чоловіків в Україні, дозволивши деяким категоріям від 18 до 60 років виїжджати за межі України під час дії воєнного стану, який подовжили до 21 листопада. Мова йде про деяких представників бізнесу, завдяки яким українська економіка не стоїть на місці та моряків. Крім того, з наступного місяця передбачається можливість покидати країну під заставу деяким ФОПам. А також не варто забувати, що в країні передбачена ймовірність виїзду у нетривалу відпустку держслужбовців.

"Телеграф" вирішив зібрати умови, згідно з якими вищевказані категорії військовозобов'язаних чоловіків, матимуть змогу перетнути український кордон.

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Працівники експортних компаній

З 1 вересня співробітники експортних компаній зможуть виїжджати за межі України, проте довше, аніж на 7 днів.

Як раніше повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, заявку на отримання дозволу на виїзд з країну до іншої держави, повинен подавати виключно роботодавець. Зробити це можна буде у застосунку "Дія".

Водночас задля отримання належного дозволу, компанія повинна відповідати певним вимогам, а саме:

виплачувати офіційну зарплату робітникам;

середній розмір зарплати працівників повинен бути не менше за 20 тисяч гривень;

компанія не повинна мати заборгованостей щодо податків та зборів.

Моряки

З наступного місяця покидати країну уряд дозволив і українським морякам, проте виключно за однієї умови — якщо виїзд буде погоджено з територіальним центром комплектування (військкоматом).

Так, виїжджати з України з 1 вересня матимуть право:

чоловіки, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах,

студенти (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

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Виїзд ФОПів

Ця категорія чоловіків призовного віку від 18 до 60 років матиме право на виїзд виключно під заставу в розмірі 200 тисяч гривень. Тобто бізнес має право на отримання дозволу на короткострокове відрядження підприємців та їх працівників (не більше 10 осіб) за кордон до семи днів. Механізм "єВідрядження" стане доступним у порталі "Дія" вже з 1 вересня.

Варто наголосити, що скористатися цією послугою матимуть право лише ФОПи або юридичні особи приватної форми власності, які відповідають таким вимогам:

– своєчасно подають податкову звітність,

– не мають заборгованості зі сплати ЄСВ,

– виплачують середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тисяч гривень.

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Відпустка (відрядження) в іншій країні

Уряд вирішив частково послабити своє рішення, та впровадив деякі винятки щодо виїзду для працівників державних установ. З 1 вересня вони матимуть право перетнути український кордон і поїхати до іншої країни у відпустку або у відрядження. Відповідне рішення пов'язане із тим, що держслужбовці мають відстрочку від мобілізаційних заходів під час діє воєнного стану.

Для перетину кордону цим чоловікам доведеться надати митникам низку документів, а саме:

посвідчення про відстрочку від призову,

повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.

Якщо виїзд з країни зумовлений необхідним відрядженням, то на митниці вимагатимуть:

документи, які підтверджують необхідність службового відрядження,

посвідчення про відстрочку від призову,

повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або витяг з наказу Мінекономіки України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як водіям та волонтерам виїхати за межі України під час війни.

Також нагадаємо, у Кабміні обіцяють нову послугу для чоловіків, які планують виїзд за межі країні.