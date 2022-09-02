"Це спецоперація росії": на Полтавщині священник довів до сліз згорьовану матір захисника України

Зв'язок із добровольцем був обірваний ще на початку серпня

В одному з міст на Полтавщині священник Свято-Миколаївського собору, який належить Українській православній церкві, довів до сліз мати загиблого воїна-добровольця, котрий пішов захищати Україну від російської агресії. Настоятель прямо заявив жінці, що в Україні вже понад пів року триває не війна, а так звана "військова спецоперація" рф.

Своїм розпачем жителька містечка Горішні Плавні поділилася з журналістами телеканалу "ГЗК". За словами вбитої горем матері, її син Максим Щерба у червні вирішив піти на фронт, аби боронити Батьківщину від російського агресора. До повномасштабного вторгнення чоловік, який був майстром спорту з паверліфтингу, працював водієм великих вантажівок на території місцевого кар'єру.

Перед відправкою на фронт воїн-захисник зробив пропозицію своїй дівчині, після чого їздив до Європи, аби заробити гроші на весілля та ремонт у спільній з коханою квартирі.

У перших числах серпня боєць Збройних українських сил перестав виходити на зв'язок із рідними, після чого його матері подзвонили побратими чоловіка та повідомили, що той нібито загинув у них на очах. Що стосується офіційних даних, то згідно з ними, Максим перебуває у списках зниклих безвісти під Бахмутом, на Донеччині. Тож пані Наталя вирішила звернутися до священника, аби той помолився за її сина.

"Підвели мене до цього батюшки. Цей отець Григорій запитав: "Що у вас трапилося?". А я йому кажу, що в мене сина вбили на війні. Що мене резануло… він каже: "Ви знаєте, що це не війна, а спецоперація?" Яка ж це "спецоперація", коли моєму синові грудну клітку з танка пробили?" — розповіла вбита горем жінка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Вінниччині священник УПЦ напав зі стусанами на отця Православної церкви України і кілька разів вдарив останнього хрестом.