Били до смерті, ламали людей, змушували ложками їсти хлорку: спогади терміновика про армію РФ

Чоловік став несподіваним джерелом одкровень про те, що насправді є армією Російської Федерації

Звірячі злочини росіян, які прийшли зі зброєю на українські землі 24 лютого, шокували багатьох, проте досвід служби в радянській та російській армії свідчить про те, що жорстокість для солдата РФ – це абсолютно нормально. Колишній російський військовослужбовець Володимир Костерін на своїй сторінці в соцмережі відверто розповів про те, як і чим жили солдати російської армії в 90-х роках, про ставлення до них офіцерів, а також страждання цивільних від рук представників "другої армії світу".

"Телеграф" наводить текст повністю:

"Вчора зайшла з моєю мамою розмова про те, що не можна називати, а потрібно сором’язливо іменувати спеціальною військовою операцією. І вона сказала, що ніколи не повірить, що російські солдати можуть вбивати мирне населення, ґвалтувати чи якось знущатися з людей. мені несподіване запитання: "Ось ти сам служив в армії, невже ти можеш уявити, що хтось із твоїх товаришів по службі став би знущатися чи тим більше ґвалтувати?" І я не замислюючись відповів: "Легко". А щоб ви зрозуміли, чому я так відповів, трохи розповім про свою службу, вірніше про те, що відбувалося в частині, де я служив, мама теж зараз дізнається про це все вперше.

Рано-вранці 19 листопада 1993 року мене у складі інших новобранців на трьох бортових машинах завезли на територію частини. І перше, що ми почули з усіх боків, це були крики: "Лисі, вішайтеся!" Потім нас спустили в підвальне приміщення, де розташовувалася мийна (до речі, це був перший і останній раз, коли я скористався за 1,5 року служби). Нагадую, на вулиці листопад, а помешкання виявилося неопалюваним. Підлога та стіни були вкриті крижаною плиткою. І ось тут нас змушують роздягнутися до гола і йти митися. А там сюрприз-сюрприз – гарячої води немає! Лише холодна. І ось стоїмо ми голі, абсолютно беззахисні, тремтячі від холоду, і в цей момент старшина промовляє: "Треба вам показати, куди ви потрапили, щоб не було ніяких ілюзій". І кличе молодшого сержанта, який нас супроводжував із військкомату. А далі починає його бити. Жорстко. Коли сержант упав, послизнувшись на своїй крові, старшина ще кілька разів його штовхнув, а потім наказав забрати закривавлене тіло. Ось так розпочалася моя служба…

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Раніше "Телеграф" розповідав про російського військовослужбовця, який відверто зізнався у військових злочинах солдатів армії росії проти українців, навіть не перебуваючи в полоні Збройних сил України. Таким чином, росіянин намагався врятувати життя своїх товаришів по службі.