Неймовірне весілля: Залужний особисто одружив офіцера, Кличко був свідком (фото)
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Генерал взяв участь у церемонії
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний встигає не лише громити окупантів, а й одружувати своїх офіцерів.
Про це повідомляють ІнфоВійська України у Twitter. Нащадки двох давніх козацьких родів — сумського роду Негрійків та черкаського роду Воротил — створили нову родину.
Марія стала дружиною офіцера, свідомо та добровільно взявши на себе всі тривоги та складнощі, пов’язані з цим статусом. Євген пообіцяв все життя берегти, охороняти та воювати за спокій своєї дружини. Великою честю для молодят стало те, що їх розписав генерал Валерій Залужний, а свідком на одруженні став мер Києва Віталій Кличко.
Євген отримав стільки настанов від свого вищого командира під час церемонії, що він не матиме іншого виходу, як стати ідеальним чоловіком, жартують у мережі.
Раніше повідомлялося про пишне весілля колишнього прем’єр-міністра Великої Британії та великого друга України Бориса Джонсона. На заході були присутні близько 200 гостей.
Нагадаємо, днями у мережі опублікували статтю, співавтором якої є Залужний. Там генерал дав прогноз, скільки ще триватиме війна.