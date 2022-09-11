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Неймовірне весілля: Залужний особисто одружив офіцера, Кличко був свідком (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Валерій Залужний особисто одружив офіцера Новина оновлена 11 вересня 2022, 20:28
Валерій Залужний особисто одружив офіцера

Генерал взяв участь у церемонії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний встигає не лише громити окупантів, а й одружувати своїх офіцерів.

Про це повідомляють ІнфоВійська України у Twitter. Нащадки двох давніх козацьких родів — сумського роду Негрійків та черкаського роду Воротил — створили нову родину.

Марія стала дружиною офіцера, свідомо та добровільно взявши на себе всі тривоги та складнощі, пов’язані з цим статусом. Євген пообіцяв все життя берегти, охороняти та воювати за спокій своєї дружини. Великою честю для молодят стало те, що їх розписав генерал Валерій Залужний, а свідком на одруженні став мер Києва Віталій Кличко.

Євген отримав стільки настанов від свого вищого командира під час церемонії, що він не матиме іншого виходу, як стати ідеальним чоловіком, жартують у мережі.

Валерий Залужный женил офицера
Валерий Залужный женил офицера
Валерій Залужний одружив офіцера
Семейная реликвия молодоженов
Сімейна реліквія молодят

Раніше повідомлялося про пишне весілля колишнього прем’єр-міністра Великої Британії та великого друга України Бориса Джонсона. На заході були присутні близько 200 гостей.

Нагадаємо, днями у мережі опублікували статтю, співавтором якої є Залужний. Там генерал дав прогноз, скільки ще триватиме війна.

Теги:
#Україна #Росія #Генштаб ЗСУ #Війна з Росією #Валерій Залужний