Люди зникають, ніби у Середньовіччі: як зараз триває життя в Мелітополі

Виїзд з міста до Запоріжжя може бути небезпечним для українців

Місто Мелітополь Запорізької області знаходиться під російською окупацією майже з перших днів повномасштабного вторгнення. Росіяни активно впроваджують свої правила, планують так званий "референдум", вводять в оберт рублі.

Дизайнер і волонтер Тетяна Кумок розповіла, як проходить життя Мелітополя в окупації, як виїжджають люди на підконтрольні Україні територія та як діє пропаганда. Вона повідомляє, що виїхала в Україну через Крим тільки у вересні.

Тетяна вважає, що їхати з окупації безпечніше через Крим, адже дорогою до Запоріжжя на російських блокпостах відсутня будь-яка законність. Також вона зазначає, що їй відомі випадки, коли люди просто зникали тим шляхом.

"Принаймні через те, що під час поїздки через Крим на блокпостах існує хоч якась законність не відбувається такого, що люди просто зникають у невідомому напрямку. Коли ти їдеш через Крим, то в крайньому разі тебе просто не пустять і загорнуть назад, якщо ти перебуваєш у якихось списках "неблагонадійних", — підкреслила волонтер.

Достатньо багато мешканців Мелітополя йдуть отримувати пропоновані загарбниками російські паспорти. У більшості — це пенсіонери, тому що для виживання їм потрібні виплати. Проте, не виключені випадки сприяння російської пропаганди, адже для багатьох із них телевізори, де транслюються російські телеканали, це єдине джерело інформації, і часто вони схильні їй довіряти.

Крім того, є люди, які зневірилися. Вони не чекають на звільнення з окупації, хоча приходу ЗСУ все-таки чекає більшість.

Волонтерській роботі окупанти не заважають, бо це їх мало турбує, але гуманітарну допомогу з України не пропускають, адже "нацисти" не можуть допомагати. Внаслідок цього волонтери в Мелітополі намагають працювати за рахунок донатів українців і принаймі купувати продукти для пенсіонерів та незаможних.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські окупанти завезли в Мелітополь десять хімічних лабораторій для порятунку своїх офіцерів на випадок ядерної катастрофи.