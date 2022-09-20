Радість крізь сльози: відомий військовий серйозно звернувся до українців щодо контрнаступу

Український контрнаступ не привід для жартів у мережі, адже він досягається ціною життя захисників.

Українські воїни платять за контрнаступ високу ціну, ціною свого життя та здоров’я повертаючи окуповані росією території. Жартувати про це і знецінювати те, що відбувається, не слід, вважає військовослужбовець ЗСУ Павло Вишебаба, який став відомий у соцмережах завдяки своїм чесним та відкритим відео та повідомленням з фронту.

Доброволець військовослужбовець розповів "Телеграфу", що коли почали надходити повідомлення про контрнаступ, у мережі з’являлися меми з кавунами. Це дуже різало слух йому та його побратимам, адже українські військові ризикують життям не заради здешевлення кавунів на прилавках. Успіх ЗСУ – це радість крізь сльози.

"Тут кожна дія коштує дуже дорого", — зазначає Вишебаба. Він додає, що не треба сприймати контрнаступ як футбольний матч, коли основне завдання – забити гол у ворота суперника. Бої це ризик не лише для військових, які зазнають втрат навіть на умовно спокійних напрямках, а й для мирних жителів, коли йдуть бойові дії у населених пунктах. "Треба радіти і не забувати, яку ціну ми заплатили за визволення цих земель", — додає військовий.

Пост Вишебаби в соцмережі

Військові експерти нагадують, що контрнаступ ЗСУ та звільнення українських земель від загарбників триває. І неправильною також є думка, що активність Сил оборони України на Херсонщині була відволікаючим маневром, адже окупанти саме на півдні посилили лінію оборони та місцевість важча для ведення боїв у наступі. Контрнаступ сповільнився, адже резерви не нескінченні, але вже за кілька тижнів експерти очікують на активізацію бойових дій.