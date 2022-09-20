Демобілізація військових: нова категорія громадян має право на звільнення з військової служби

Президент має підписати законопроект щодо демобілізації

Крім тих громадян, які не можуть бути мобілізовані, тепер є категорія українців, яка може поїхати додому вже після мобілізації.

Рада прийняла новий законопроект, складений народним депутатом від фракції "Європейська Солідарність" Олексієм Гончаренко. Цей законопроект передбачає, що батьки, у яких третя дитина народилася під час військової служби, мають право на демобілізацію. Співавторами стали народні депутати Роман Костенко та Сергій Рахманін. "За" проголосував 331 депутат.

"Ті чоловіки, які мають на утриманні трьох дітей – не підлягають мобілізації. Але якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього – раніше він не мав права на демобілізацію. У перші дні повномасштабного вторгнення багатодітні чоловіки були мобілізовані до лав ЗСУ. Вони мали право призиватись за власним бажанням, але на практиці це працювало не всюди. А деякі, розуміючи колосальну небезпеку, яка нависла над державою, свідомо відмовились від відстрочки – і теж мобілізувались", — розповів Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Тож, так як Верховна Рада України вже розглянула і прийняла цей законопроект, останнє рішення залишається за президентом — Володимир Зеленський має поставити свій підпис.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач пояснив, як відбувається мобілізація за територіальним принципом.