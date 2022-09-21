Викрадення людей, дефіцит, мародерство: як живе Херсонщина в окупації

У Херсоні та Херсонській області окупанти порушують усі можливі права людини

Вже понад півроку з повномасштабного вторгнення росії в Україну велика кількість міст та сел опинилися в російській окупації, і з тих пір місцеві мешканці, які залишилися там, потерпають від численних порушень прав людини.

Політолог Олександр Мошнягул, який нещодавно виїхав із окупованого Херсона, розповів, як проходять дні під постійним терором росіян та важкими умовами життя. Він зазначив, що кожен день був наповнений страхом, депресивною тривожністю і бажанням, щоб все завершилося і прийшли гарні новини. Політолог описав перші місяці в окупації як найважчі.

"Ситуація була така: ти ідеш десь на вулицю зранку в магазин, ти бачиш чергу, ти не знаєш, що продають, але потрібно ставати, бо все стало дефіцитом. Я пам'ятаю, коли записувалися в чергу на крупи. Щоб придбати якусь гречку треба було записуватися у списки. Життя формувалося таким чином: до обіду ти стоїш в якихось чергах, щоб щось придбати. Після обіду ти сидиш вдома, а навколо мертві вулиці Херсона", — розповів Мошнягул.

Він зауважив, що незважаючи на дефіцит, у магазинах було багато алкоголю, яке брали окупанти і розпивали на вулицях.

"Ти виходиш і бачиш на вулиці ці патрулі орків, які на БТРах та Уралах їдуть з кулеметниками", — згадує він.

Крім того, незважаючи на постійну небезпеку, Олександр зі своїми колегами досліджував настрої жителів міста, хоча зазвичай усі боялися розмовляти на будь-які "небезпечні" теми.

"Знаходячись у чергах, я жодного разу не чув проросійських меседжів. Дуже багато патріотичних людей було. Зберігається суттєва перевага проукраїнськи налаштованих громадян", — каже Олександр.

Проте, він зазначає, що наразі багато громадян вже виїхали з окупації, тому з кожним разом на мітинги проти російської окупації приходило все менше людей.

Жителі окупованої Херсонської області також знаходяться в жахливих умовах, особливо ті, хто живе в селах поблизу до межі розмежування і потерпають ще й від російських обстрілів.

Нещодавно у Чорнобаївці бойовики окупантів викрали місцевого волонтера. Загарбники прийшли до нього додому, піддали тортурам чоловіка та його дружину, провели незаконний "обшук", після чого вивезли волонтера у невідомому напрямку. До того ж з їхнього будинку було викрадено харчі, алкоголь та автівку.

Росіяни часто вдаються до мародерства. У Бериславі загарбники вдерлися у помешкання 80-річного місцевого жителя.У його будинку провели незаконний "обшук", в ході якого було викрадено садові меблі та інструменти. Господарю окупанти наказали покинути будинок, бо туди заселять ворожих армійців.

Берислав, Херсонська область

Як повідомляв "Телеграф" раніше, журналіст "Телеграфу" побувала на деокупованій Харківщині і зібрала жахливі історії місцевих мешканців.