Боржників не випустять з України навіть під час війни: як перевірити себе у реєстрах

Є два способи уникнути проблем з документами на кордоні

Під час загальної мобілізації виїзд за кордон можливий не для всіх чоловіків, але є й виключення. Проте, навіть за умови, що українець має всі потрібні документи для пред'явлення прикордонникам, певній категорії можуть відмовити у виїзді.

Про це нагадують у Державній прикордонній службі України.

Важливо розуміти, що чоловіки-боржники не можуть виїхати за український кордон. Якщо всі документи для перетину кордону є, наявність боргу точно стане причиною для відмови. Найчастіша причина такого обмеження – несплата аліментів. Крім цього, мова йде також про борги перед банками та підприємствами або відкриті судові провадження. Перед поїздкою слід перевірити, чи є у чоловіка подібна причина, яка стане на заваді, і для цього є кілька способів.

Спосіб 1: відправте запит на адресу Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби. Зразок такої заяви можна побачити на офіційному сайті.

Спосіб 2: самостійно перевірте, чи не були ви внесені у "Єдиний реєстр боржників" на сайті Міністерства юстиції України. Для цього у форму потрібно ввести повне ім'я, дату народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також обрати категорію стягнення боргу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, студентам-чоловікам іноземних вищих навчальних закладів заборонили виїзд за кордон для навчання.