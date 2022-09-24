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Повернулися, щоб боротися далі: захисниця Маріуполя "Пташка" звернулася до українців

Автор
Юлія Рейтер Юлія Рейтер
Дата публікації
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Автор
Катерина Поліщук Новина оновлена 24 вересня 2022, 11:32
Катерина Поліщук

Захисниця "Азовсталі" з'явилася в Instagram вперше після повернення додому

Парамедик-доброволиця Катерина Поліщук, вона ж "Пташка", була звільнена з російського полону в середу, 21 вересня, разом з великою частиною інших захисників Маріуполя і була одразу помічена на перших фотографіях прибувших на територію України військових. Дівчина, яка прославилася своїми піснями в підземеллі заводу "Азовсталь" навесні, нарешті опублікувала перший пост після звільнення.

Пост був розміщений на її сторінці в Instagram. Вона повідомила, що вона вдома, усіх захисників міста Маріуполь буде повернено додому, а боротьба проти російських загарбників буде продовжуватися.

Пост "Пташки"

Крім того, вона опублікувала сторіз, де подякувала українцям за підтримку і привітання.

"Якщо перестану посміхатися — я вмерла. А я жива. Я в Україні. Ми зробили це разом. Але це лише початок", — зазначила Катерина.

Сторіз "Пташки"

Користувачі мережі активно вітають захисницю з поверненням в Україну й емоційно висловлюють подяку. Також українці згадують про те, що інші захисники "Азовсталі" мають бути повернені додому.

коментарі, Пташка, Катерина Поліщук
коментарі, Пташка, Катерина Поліщук
коментарі, Пташка, Катерина Поліщук
Коментарі під постом "Пташки"

Як повідомлялося раніше, Катерина Поліщук нещодавно була звільнена з полону — хто вона і чим відома серед українців.

Крім того, "Телеграф" розповів історію Михайла Вершиніна — двічі "кіборг" і начальник патрульної поліції Маріуполя став на захист "Азовсталі" з українським військовими і перебував в полоні.

Теги:
#Україна #Азовсталь #РФ #Війна #Маріуполь #Обмін полоненими #ЗСУ #Пташка