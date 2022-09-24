Повернулися, щоб боротися далі: захисниця Маріуполя "Пташка" звернулася до українців

Захисниця "Азовсталі" з'явилася в Instagram вперше після повернення додому

Парамедик-доброволиця Катерина Поліщук, вона ж "Пташка", була звільнена з російського полону в середу, 21 вересня, разом з великою частиною інших захисників Маріуполя і була одразу помічена на перших фотографіях прибувших на територію України військових. Дівчина, яка прославилася своїми піснями в підземеллі заводу "Азовсталь" навесні, нарешті опублікувала перший пост після звільнення.

Пост був розміщений на її сторінці в Instagram. Вона повідомила, що вона вдома, усіх захисників міста Маріуполь буде повернено додому, а боротьба проти російських загарбників буде продовжуватися.

Пост "Пташки"

Крім того, вона опублікувала сторіз, де подякувала українцям за підтримку і привітання.

"Якщо перестану посміхатися — я вмерла. А я жива. Я в Україні. Ми зробили це разом. Але це лише початок", — зазначила Катерина.

Сторіз "Пташки"

Користувачі мережі активно вітають захисницю з поверненням в Україну й емоційно висловлюють подяку. Також українці згадують про те, що інші захисники "Азовсталі" мають бути повернені додому.

Коментарі під постом "Пташки"

Як повідомлялося раніше, Катерина Поліщук нещодавно була звільнена з полону — хто вона і чим відома серед українців.

Крім того, "Телеграф" розповів історію Михайла Вершиніна — двічі "кіборг" і начальник патрульної поліції Маріуполя став на захист "Азовсталі" з українським військовими і перебував в полоні.