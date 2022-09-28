Ще одна категорія чоловіків зможе без обмежень перетинати кордон: Кабмін змінив правила

Нові правила вже почали працювати

Кабінет міністрів України 10 вересня затвердив нове рішення, згідно з яким чоловіки, які доглядають та супроводжують людей з інвалідністю, матимуть право виїжджати за кордон необмежену кількість разів. З вівторка, 27 вересня, ця постанова набула чинності.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України на офіційному сайті. Як зазначається, цей документ визначає порядок виїзду за кордон під час воєнного стану осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю чи визначеним переліком захворювань та тих, хто супроводжує ці категорії.

"Супроводжуючим громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, уже не обмежена кількість перетинів кордону на виїзд з України – раніше дозволялося лишень 1 раз на час дії воєнного стану. Вказані чоловіки тепер можуть виїжджати за кордон до осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю чи визначеним переліком захворювань, яких вони доглядають, якщо зазначені особи (діти) перебувають на консульському обліку", — йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що супроводжуючі, які є військовозобов'язаними, повинні повернутися в Україну не пізніше тих, кого вони супроводжували. Для різних категорій осіб зазначені різні документи ,які необхідно мати при перетині кордону.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, керівник Чорноморського міжрегіонального управління Адміністрації судноплавства Олександр Заборський заявив, що не всі моряки, яким офіційно дозволили виїжджати за кордон, можуть виїхати з України — процедура є більш складною.