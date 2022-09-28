Мобілізовані українці мають право на низку пільг: оприлюднено перелік

З 1 жовтня також можна отримати розстрочку на житло

Загальна мобілізація діє в Україні з початком повномасштабної війни, за рахунок чого українська армія значно збільшилася. Для військових Збройних сил України існують і певні соціальні пільги, які включають у себе безкоштовний проїзд у громадському транспорті, пільги на податки, відстрочки від кредитів, пільги на оздоровлення та іпотека на житло під 3%.

Проїзд у транспорті

Безкоштовно використовувати військові мають правовсы види міського, приміського та міжміського сполучення, крім таксі. На безкоштовний проїзд на залізничному, повітряному, водному, автомобільному транспорті претендують мобілізовані, які:

знаходяться у відрядженні;

їдуть у відпустку в межах території України, але тільки якщо розмір середньомісячного доходу сім'ї в сумі у розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу;

у зв'язку з передислокацією військ або під час зміни місця військової служби;

їдуть до свого місця проживання всередині України, яке обране після звільнення зі служби.

Користуватись усіма видами міського громадського транспорту в межах адміністративного району за місцем проживання, а також залізничним, повітряним, водним, автомобільним транспортом має право військовий ,який отримав інвалідність під час бойових дій. Однак, для цього при собі потрібно мати відповідне посвідчення та інколи безкоштовний електронний квиток.

Пільги на податки та житло

Пільги на прибуток із підприємницької діяльності воїнів ЗСУ під час загальної мобілізації не нараховуються. Тим часом державна реєстрація підприємницької діяльності ФОП не припиняється.

Держава може запропонувати військовим житло або відповідну грошову компенсацію та встановлення квартирного телефону та квартирної сигналізації. З 1 жовтня у них з'явиться можливість отримати розстрочку на нерухомість під 3% річних, якщо початково внесена сума склала 20% від ціни житла.

Пільги на медичну допомогу

У медичних закладах охорони здоров'я військовослужбовці мають право на кваліфіковану допомогу. Це стосується спеціальних лікарень для військових.

Вони також можуть отримати пільги на оплату вартості на санаторно-курортне лікування та відпочинок. Це можливо, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Офісі Президента України розповіли, чи буде проводитися додаткова мобілізація до лав ЗСУ у зв'язку з оголошенням мобілізації в росії.