Гірше за корупцію та бідність: опитування показало, що розчарує українців найбільше

Результати різняться в залежності від регіону та вікової групи

Київський міжнародний інститут соціології не раз проводив опитування українців з приводу війни, але цього разу було опубліковано ще одне дослідження, де інститут з'ясував, що найбільше розчарує українців після завершення війни. Як виявляється, непокарання російської федерації стане більш неприємним для громадян, ніж навіть корупція чи бідність.

Про це повідомлено на сайті Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна. Варіант "непокараність росії" обирали 65,8% респондентів. На другому і третьому місці опинилися "високий рівень корупції" (36,3%) та "низький рівень життя, бідність" (34,6%). Як зазначається, у різних регіонах України та різні вікові групи людей по-різному ставляться до непокарання росії.

"Мешканці західної та центральної України трохи частіше обирали цей варіант відповіді, ніж мешканці південної та східної України: 68,6% і 67,7% проти 63,5% і 59,1%. Водночас молодь у віці 18-29 років значно частіше обирала цю відповідь (78,3%), ніж люди віком 70 і більше років (55,5%). Зменшення важливості цього питання зі зростанням віку помітне в усіх вікових групах", — йдеться в повідомленні.

Результати опитування

Для порівняння, мешканці південної та східної України частіше обирали варіант розчарування низьким рівнем життя (42,3% і 43,3%), ніж мешканці західної України (27,4%). У центральній Україні цю відповідь обрали 31,4% опитаних.

Опитано було 2000 громадян України упродовж 22 червня — 19 липня і віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, соцііологічна група "Рейтинг" провела опитування серед українців і встановила, скільки відсотків українців вірять у перемогу України над росією.