Деяких студентів можуть мобілізувати: кого саме це стосується

Усе залежить від періоду навчання

Українські студенти-чоловіки, які за всіми параметрами є військовозобов'язаними громадянами, не призиваються на службу під час навчання. Навіть, якщо вони повнолітні, вони мають законну відстрочку до кінця періоду отримання освіти. Проте, є й певна категорія студентів, яким все ж таки можуть вручити повістку.

Це не стосується як студентів українських, так і закордонних вищих навчальних закладів, а також учнів професійно-технічних навчальних закладів. Проте, ті з них, хто щойно випустився з бакалаврату і планує вступати на магістратуру, формально студентами не являються. Тож зрозуміло, що на них відстрочка від загальної мобілізації не працює, і їх можуть призвати в армію.

При цьому, вони можуть піти на військову службу добровольцями, а не чекати на отримання повістки. Те саме стосується і студентів бакалаврату і магістратури, які тимчасово звільнені від мобілізації завдяки навчанню. Вони мають право самостійно вступити до лав Збройних сил України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чи планується додаткова мобілізація в Україні.