Неначе після концтабору: як знаменитий "Орест" з "Азовсталі" змінився у полоні (фото)

Боєць не хоче виглядати жертвою в очах людей

Нещодавно з російського полону звільнили 215 українських захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Багато з них зазнавали в росії тортур, тож повернулися скаліченими та худими після тривалого голоду. Дмитро Козацький з позивним "Орест", який під час боїв за Маріуполь зробив більшість культових кадрів, також повернувся в Україну. У мережі з'явилися перші фотографії того, як він виглядає тепер.

Ці світлини зробили подружжя фотографів Костянтин і Влада Ліберови і виклали на сторінці в Instagram. Крім того, вони також взяли невеликий коментар у бійця "Азову" про його почуття вже вдома.

"В перший день вдома я пішов до барбершопу, підстригся і побрився. Я ніколи не хотів виглядати жертвою", — сказав їм герой.

Найвідоміша світлина, зроблена Орестом на "Азовсталі"

Фотографи написали, що під час боїв за Маріуполь вони написали Оресту повідомлення з подякою, а він відповів їм, що "їхні фотографії його надихають". Ліберови вважають, що ці слова прийшлись на, мабуть, найтяжчий для них період у цю війну.

"Зараз ми розуміємо, наскільки ці слова були переломними для нас. Скажи їх тоді будь-хто інший — ми не повірили б і, скоріш за все, згодом повернулись до звичайного життя. Але з його вуст це стало для нас наче той самий магічний промінь, що пронзає його самого на тій легендарній світлині, та який ми спробували відтворити на цій серії", — йдеться в повідомленні подружжя.

Дмитро Козацький після полону

Дмитро Козацький до полону

У мережі люди відреагували на такі світлини з гіркотою та злістю. Більшість подякували захиснику і побажали швидше одужувати.

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у мережі розповіли історію співробітника Служби Безпеки України з позивним "Бурий", який брав участь у боях за "Азовсталь". Бійця повернули додому після полону.